Les audiències d'ahir donen la pitjor notícia a Ana Rosa Quintana després dels canvis

'El Programa de Ana Rosa' arrenca la cinquena setmana de la seva nova etapa amb males notícies després de les audiències.El programa de Ana Rosa Quintana segueix amb dades irregulars, però aquest dilluns 3 de març ha caigut a un dels seus pitjors resultats. I és que 'El Programa de Ana Rosa' ha caigut a la quarta posició en audiències, molt lluny del lideratge.

Recordem que, la setmana passada, l'espai d'Ana Rosa Quintana va arribar a estar dos dies fregant el 15% de quota de pantalla. No obstant això, el dilluns 24 de febrer també va caure al seu mínim històric amb un 12,5% de quota de pantalla juntament amb 292.000 seguidors. Unes dades molt irregulars que fan que 'El Programa de Ana Rosa' es mogui entre el lideratge en dies puntuals, fins a la quarta posició.

D'aquesta manera, aquest dilluns 3 de març, 'El Programa de Ana Rosa' ha caigut en audiències a la seva segona pitjor quota històrica amb un 12,6% de share i 325.000 espectadors. Un resultat amb el qual ha estat quarta opció en la seva franja.

| Mediaset

En franja de coincidència, de 9h a 12:15h, 'El Programa de Ana Rosa' ha estat més de dos punts per sota dels seus rivals directes. El lideratge de la franja ha estat amb un fantàstic 15,1% per a laSexta amb l'entreteniment d''Aruser@s' i la informació d''Al Rojo Vivo'. En el segon lloc ha estat 'Espejo Público' de Susanna Grisoo a Antena 3 amb un 14,7%. A més, La 1 ha estat tercera amb un 13,2% gràcies a la seva aposta per 'La Hora de La 1' i 'Mañaneros'.

Cal destacar que la diferència amb laSexta s'amplia en la franja d''Aruser@s'. De 9h a 11h, 'El Programa de Ana Rosa' puja unes dècimes fins al 12,9% i 313.000, però l'espai d'Alfonso Arús s'eleva a un 17,2% i 418.000. Per tant, Ana Rosa Quintana està 4,3 punts i més de 100.000 espectadors per sota del seu rival.

Per tant, 'Espejo Público' ha aconseguit ser líder de la seva franja, de 8:56h a 13:25h. El programa de Susanna Grisoo ha empatat amb la seva cadena germana, laSexta, amb un 14,1%. En aquesta franja, Telecinco ha estat tercera amb un 12,3% amb els últims minuts de 'La Mirada Crítica', 'El Programa de Ana Rosa' i 'Vamos a ver'. Encara que s'ha quedat molt a prop La 1, que ha mediat un 12%. Cal destacar que, aquest dilluns, 'Vamos a ver' ha perdut el lideratge habitual de la seva franja en quedar-se en un 11,7% i 442.000 seguidors.