Els cinc concursants desconeguts de 'Supervivientes' filtrats camí de l'aeroport.

Ja només queden uns dies perquè comenci la nova edició de 'Supervivientes'. Amb Jorge Javier Vázquez al plató i Laura Madrueño des d'Hondures, aquest mateix dijous 6 de març arrencarà el reality més extrem de la televisió. De moment, només hi havia onze concursants confirmats oficialment, però, com és habitual, altres cinc noms s'han filtrat a l'aeroport.

Durant la matinada del diumenge 2 al dilluns 3 de març, els concursants de 'Supervivientes' s'han reunit a l'aeroport per viatjar tots junts a Hondures per a l'estrena. Fins ara, la llista de confirmats estava formada per l'estilista Pelayo Díaz, la col·laboradora Makoke Giaever, l'exgenet Álvaro Muñoz Escassi, el cantant Almácor i l'actriu Beatriz Rico. També per Laura Cuevas, lligada al clan Pantoja; el dissenyador Joshua Velázquez, l'actor Álex Adrover, la participant de 'La Isla de las Tentaciones', Rosario Matew; la concursant de 'MasterChef', Samya Aghbalou; i la model Ángela Ponce.

No obstant això, a l'aeroport s'han deixat veure cinc concursants més de 'Supervivientes', fins ara no confirmats, ja que Telecinco va anunciar que no se sabrien més noms fins a l'estrena. Una d'elles és Gala Caldirola, coneguda a Espanya com a pretendenta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' i participant de diversos realities xilens. També de l'univers reality s'afegeix un nou nom de 'La Isla de las Tentaciones', en aquest cas es tracta de Borja González, de la setena edició, que no va caure en la temptació.

Fora de l'univers de Telecinco, 'Supervivientes' suma a la seva llista el karateka Damián Quintero, subcampió olímpic, quatre vegades subcampió mundial i set vegades campió europeu. Menys coneguts pel públic, tanquen la llista de confirmats, de moment, l'entrenadora personal Nieves Bolós i el xef professional Koldo Royo.

A més, no podem oblidar que també viatjarà a Hondures, però no com a concursant, Terelu Campos. La col·laboradora de 'De Viernes' seguirà els passos de la seva germana, encara que participarà a 'Supervivientes' amb una missió. La seva participació serà durant un temps determinat i no com a concursant oficial.

Amb tots aquests noms, Telecinco lluitarà per seguir triomfant amb 'Supervivientes', com va passar l'edició passada. Recordem que Jorge Javier Vázquez seguirà al capdavant de les gales dels dijous, mentre que Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.