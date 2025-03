Joaquín Prat deixa clar el que tots esperen de Terelu Campos a 'Supervivientes'

El fitxatge de Terelu Campos continua donant molt que parlar en tots els programes. El que més ha comentat la notícia ha estat 'Vamos a ver', que segueixen incrèduls davant la participació de la col·laboradora en el reality. La notícia ha generat un gran enrenou i, aprofitant la presència d'Alejandra Rubio al plató, els col·laboradors han volgut conèixer la seva reacció.

D'aquesta manera, Alejandra Rubio ha expressat la seva conformitat pel fitxatge de la seva mare, assegurant que li sembla "bé" i que respecta la seva decisió: "És la seva vida i ella decideix". No obstant això, Alessandro Lequio ha tornat a manifestar els seus dubtes, reiterant a 'Vamos a ver' una qüestió: "No creus que amb el seu expedient mèdic seria una irresponsabilitat anar a 'Supervivientes'?"

Antonio Rossi ha sortit al pas de la polèmica i ha respost taxatiu: "Si hi va és perquè pot". Per reforçar la idea, Joaquín Prat ha explicat que 'Supervivientes' sotmet els concursants a un rigorós control mèdic: "Els fan unes proves molt exhaustives". Per la seva banda, Alejandra Rubio ha secundat aquesta afirmació, afegint: "Els fan unes proves i ja et dic jo, no tinc cap dubte, que si veuen el més mínim no li deixarien anar".

| Mediaset

Joaquín Prat també ha assenyalat que serà inevitable comparar l'experiència de Terelu Campos amb la de la seva germana, Carmen Borrego. "Les comparacions entre el seu concurs i el de Carmen Borrego seran inevitables", ha advertit el presentador, que espera que la nova concursant destaqui encara més en l'aventura.

Alejandra Rubio, a més, ha revelat un consell que li ha donat a la seva mare per afrontar el repte: "Jo li he dit que sigui ella, que tregui el seu costat graciós i que no es queixi tot el dia. La meva mare en la intimitat és una tia molt divertida i molt guai, però ha entrat en un bucle de voler ser perfecta de cara a la gent... A mi m'agradaria que fos més ella i que es deixi conèixer bé".

Per finalitzar, Joaquín Prat ha mostrat el seu entusiasme a 'Vamos a ver' per l'arribada de Terelu Campos a l'illa, deixant clar quin és el moment que més espera veure. "Veurem què dona de si la teva mare a 'Supervivientes'. Jo tinc moltes ganes de veure el salt de l'helicòpter", va concloure