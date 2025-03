Jorge Javier Vázquez ('Supervivientes'): 'Crec que Terelu Campos resistirà'

Només queden unes hores perquè comenci l'aventura de 'Supervivientes' a Telecinco. Un nou grup de famosos saltarà de l'helicòpter per enfrontar-se a una de les aventures més complicades de la seva vida. Al capdavant d'aquesta nova edició, hi haurà Jorge Javier Vázquez presentant la gala dels dijous juntament amb Laura Madrueño des de Hondures.

D'aquesta manera, Jorge Javier Vázquez s'enfronta amb molta il·lusió davant un càsting tan dispar i promet una temporada plena de sorpreses. A més, no s'oblida dels seus antics companys de 'Sálvame'. Tot això i més, ho comenta en una entrevista a la qual ha assistit TVeo.

L'any passat tornaves a 'Supervivientes' després d'una pausa, però ara véns de mesos de molta feina. Com afrontes aquesta edició?

Ara només tinc el diari, que només és una hora i mitja al dia. Afronto aquesta edició molt còmoda perquè només faré els dijous. Per ara començo a les 18:30h, acabo a les 20h, després a aquesta hora la reunió de 'Supervivientes'... Amb els anys ja demano comoditat.

| Mediaset

Tens alguna expectativa per a l'estrena de 'Supervivientes'?

Reso per un atac de pànic abans de llançar-se de l'helicòpter, algú que tingui por, que ho passi malament. Si tot surt bé i ningú té por, però algú que ho passi malament... Recordo en la meva primera edició amb Rosa Benito, que era el salt més esperat perquè li resultava impossible saltar, i la vam deixar penjada i vam anar a publicitat amb això. Hi ha edicions que neixen beneïdes. Efectivament aquesta havia nascut molt bé, amb una tia que no sabíem si es llançaria o no i vam anar a publicitat. És clar, la gent es va quedar a veure què feia. Després ja li van baixar l'helicòpter fins a tocar l'aigua...

Sents que aquesta serà així?

Això és com els melons, fins que no els obres... Però jo confio, no hi ha cap edició de 'Supervivientes' que hagi sortit malament. Hi ha tants elements que poden ajudar a la trama, les proves, el format en si i veure com es va complicant per moments. És difícil que surti malament.

| Mediaset

Com a espectadors a les Campos sempre ens agrada veure-les patir...

A les Campos no ens agrada veure-les contentes. Mai estan contentes, sempre tenen un motiu de queixa i això és el que ens agrada d'elles. Realment, una Campos feliç és avorridíssima. Llavors, una Campos, com més enfadada estigui, millor. És que jo li ho dic a Carmen: "Carmen, és que veure't somriure em produeix sopor, però veure't enfadada...". A més, que sempre té un gran ventall d'enfadament, no? I plora bé. Plora bé perquè no plora bonic.

Quina és la teva Campos preferida?

Totes tenen el seu punt. A mi m'agrada la dignitat de Terelu Campos, aquests enfadaments que agafa Terelu Campos... Allà és quan posa la veu més greu encara. Perquè a més m'he adonat que Terelu Campos, quan s'enfada, primer fa agafa aire, i llavors deixa anar tota la perorata. I després Carmen Borrego és més visceral. Terelu Campos és més de mètode, i Carmen és més de l'escola del carrer. I no són rancoroses, perquè després de tot el que s'ha dit d'elles...

Et portes bé amb elles?

Jo bé, però quan estava amb elles treballant també em portava bé. Jo mai he tingut cap problema, ni amb Terelu Campos, ni amb Carmen Borrego. Mai, mai. A més perquè jo crec que elles coneixen perfectament el joc de tot això i saben modular molt bé els seus sentiments.

| tveo.cat, Mediaset

I sent com és Terelu Campos, per què creus que ha acceptat estar a 'Supervivientes'?

Crec que en aquesta feina al final el que et crida són les coses que et sorprenen. I sobretot, arribats a una edat, dius: "I per què no hi aniré jo a aquesta cosa tan absurda, que m'hagin cridat de 'Supervivientes' i que la gent pensi que no hi aniré?". Jo crec que amb els anys el que et ve de gust és divertir-te i que t'ofereixin coses que diguis: "Ah, doncs hi aniré i la que es muntarà doncs em fa gràcia".

I com la veus en el moment de l'helicòpter? Creus que saltarà?

Doncs la veig molt malament. Mai vaig pensar que ella hi aniria, mai ho vaig pensar, i quan em vaig assabentar vaig dir: "Ah... Doncs que bé". Jo crec que no saltarà, però tampoc vaig pensar que hi aniria, o sigui que... I després jo sí crec que pot succeir que, una vegada que estigui allà, decideixi quedar-se més temps.

Creus que resistirà?

Jo crec que sí. És que, per exemple, jo crec que a ella passar gana... Hi ha gent que controla més la gana que altra. Penso que al principi el que et mata és la gana, i jo crec que amb l'edat ho tens més controlat.

| Mediaset

Creus que ha posat moltes exigències Terelu Campos per anar a 'Supervivientes'?

No ho sé, però jo posaria el triple que Terelu. Jo no hi aniria de concursant, perquè no, però mira, demanaria un llit i menjar, però el telèfon no. A mi m'encantaria ficar-me en un reality, sempre ho dic, per desconnectar del món. Això m'encantaria. Però triaria el llit i el menjar.

Creus que Terelu rebutjaria el llit o el menjar a canvi de substituir Laura Madrueño si alguna vegada se sentís indisposada?

Amb que li donin el llit, ja. Ei, que tot això ho llegirà després ella. Ho llegirà el dilluns que ve (riures).

T'esperaves la renovació de 'El Diario de Jorge'?

Des que vam començar hem viscut sempre amb el núvol negre de la cancel·lació. Una cosa és el que es va publicant, i una altra és la informació que nosaltres manejem. Algunes vegades sí que concorden, però altres té poc a veure el que es publica amb el que jo sé. Entenc que es publiqui, perquè em dedico a això, que saltin notícies, però em sap greu per l'equip, que estan sempre allà pensant si això s'acabarà, si no s'acabarà... Jo sempre els dic que vagin fent training, perquè aquesta professió és això. Al final és estar sempre pendent de si sí o si no, però allà estem resistint amb la tonteria, que portem set mesos.

| Mediaset

I ara amb nou horari. Com has portat el canvi?

Jo crec que per a un programa com aquest, l'hora és aquesta. Tradicionalment sempre ha anat a aquesta hora, sempre. Ara acomodant-nos al nou horari, perquè evidentment la gent que el veia de 16:00h a 17:00h era una altra diferent i hem d'anar provant, però crec que aquest és l'horari del programa. Jo crec que hi ha marge de millora. Que és més senzill, dins del complicat que és, el marge de millora dins d'aquest horari que a les quatre. A les quatre era una cosa absolutament impossible, molt complicada, amb unes propostes molt cimentades.

En aquest nou horari és possible que competis contra els teus excompanys de 'Sálvame' si finalment fitxen per TVE. Com ho portaràs?

Jo ja únicament al que aspiro és que el programa continuï. He llegit fa poc una entrevista de Paula Vázquez amb la qual m'he sentit molt identificat. Deia que, per a ella, precisament ja en la feina no era l'essencial ser el número u o ser líder d'audiència. Deia que valorava moltíssim més la part personal, perquè ella ja sabia el que era renunciar a un munt de coses i que la teva vida es converteixi en feina, feina i feina. Arribats a certa edat també et ve de gust mirar cap a un altre costat, i la feina també l'he enfocat ja d'una altra manera. Jo, sincerament, a l'únic que aspiro és que els programes es renovin.

Però com vius personalment el poder enfrontar-te als teus antics companys? Et fa una mica de morbo, o no et ve de gust?

Doncs la veritat és que jo no ho visc com un enfrontament perquè si em portés malament amb ells... Jo entenc que per a la gent hi hagi molt morbo i tota aquesta història, però és que no ho visc en pla: "Tant de bo els anem a aixafar". Per a res. Jo l'únic que desitjo ja és que tant de bo poguéssim conviure els dos. És que han estat companys meus durant quinze anys.

| Mediaset

T'agradaria tornar a treballar amb Óscar Cornejo i Adrián Madrid ara que han reformulat la productora i estarien disposats a treballar amb totes les cadenes?

És que he treballat amb ells 20 anys... M'agradaria seguir treballant amb gent amb la qual no he treballat, fonamentalment per variar. Arriba un moment de la teva vida que vols conèixer gent nova i treballar amb altres productores. He treballat amb ells 20 anys importantíssims de la meva vida professional, però també m'agrada molt treballar amb la gent de Zeppelin, Cuarzo, Boomerang... Treballar amb gent joventíssima com la de 'El Diario', que té una redacció de gent molt jove.

Què et sembla la sèrie de Belén Esteban que vol fer La Osa?

Però es farà? Està signada? No ho sabia.

Hauràs de sortir com a personatge. Quin actor vols que faci de tu?

Tenint en compte que Belén vol que sigui Ester Expósito, jo vull que de mi faci Quim Gutiérrez, que és el mateix nivell de semblança. I de jove, Manu Ríos. Al principi de 'Sálvame' Manu Ríos i quinze anys després Quim Gutiérrez. No està malament.

| Mediaset

Com ha canviat la teva vida des que no fas cor? Sents que ja no et fiques en tantes polèmiques?

Ho he pensat molt. Va ser una època de la meva vida i la vaig viure, la vaig exprimir, la vaig gaudir, i la vaig patir també, al màxim. Es parla de 'Sálvame' amb nostàlgia, però m'agradaria recordar el que s'escrivia de 'Sálvame'. Amb raó i sense raó, m'és igual, però ara quan parlen d'aquesta història és com si haguéssim estat 'La Casa de la Pradera', i no ho érem. Ja ho he viscut i no m'agradaria tornar a viure una etapa així, perquè mentalment estic en una altra, mentalment no vull.

A més, crec que ja no seria bo fent cor, perquè el cor té gràcia si ho fas amb escàndol i sent molt maniqueista, o bons o dolents, i amb col·laboradors que prenguin molt partit. Però ara, en aquest moment de la meva vida, no crec ni en el blanc ni en el negre i sóc molt laxe amb els comportaments aliens. Perquè el que ha fet equis persona ho he fet jo multiplicat per 15 fins abans d'ahir i com que ho he fet, em veig incapaç de parlar, no em veig en aquestes.

En aquest sentit, què penses quan veus el rumb que ha pres Telecinco amb el cor d'altres programes que suposadament són més blancs?

Ho puc veure i m'entreté com a espectador, però no m'agradaria tornar a fer-ho. I a veure, jo porto gairebé 30 anys fent cor. Una vegada em van fer una entrevista quan era petit i vaig dir que no m'agradaria arribar a donar el casament de Paquirrín. Doncs vaig donar el casament i els tres fills. I no és una cosa que menyspreï. A mi em continua entretenint de tant en tant, però com a matèria l'he treballat moltíssim.

| Telecinco

Rebutjaries fer un programa de cor si la cadena t'ho proposa?

A la televisió sempre has d'estar disposat a acceptar que el que diguis avui no té validesa demà. Jo tinc contracte fins al 2027 i si la cadena decideix que he de fer un programa de cor, hauré de fer-ho perquè sóc un contractat per aquesta santa casa. Què em ve de gust? Doncs en aquest moment no.

Ni un programa de cor més tranquil o desenfadat?

A mi el cor tranquil... el cor ha d'anar unit a l'escàndol. Si no, se'm queda fluix. També estem en un moment interessant en què hem de preguntar-nos cap a on anem. On són els personatges dels quals parlar? Crec que no estem sabent integrar els influencers i gent de les xarxes a la televisió per fer-los objecte del cor. Com es fa? No ho sé, però allà està la pedrera.

Quina valoració fas del 'Gran Hermano' amb anònims que vas presentar a la tardor?

Una valoració hiperpositiva, perquè teníem les nostres pors i jo el primer. En veure l'audiència el primer dia em va produir molta satisfacció perquè feia molt de temps que no es feia el programa i no sabíem per on sortiria. I després la dada es va mantenir, la qual cosa ens permet fer una altra edició, o mínim dues més, crec jo. Va ser una gran alegria i jo crec que per a la cadena està molt bé que aparegui gent nova, anònims, que vagin nodrint.

| Mediaset

Sempre has posat en valor la televisió que et fa vibrar i aixecar-te del teu seient. Hi ha algun programa de la televisió actual que et faci sentir això?

El meu Diari.

Però algun com a espectador, fins i tot d'una altra cadena?

Un programa que vegi i que m'agradi? Un programa que em continuï sorprenent? És que no...

T'han trucat de 'El Hormiguero' o 'La Revuelta'?

De cap dels dos! No els veig perquè la majoria de les nits a les 22:00h ja estic al llit, encara que a vegades penso que he de tornar als carrers a renovar les fotos que van sortir de mi. És que comença tot molt tard. El divendres la meva mare em va fer veure 'Cifras y Letras' i no em va agradar perquè no encertava res, ella encertava més que jo. Que jo no sabia que valien els gerundis!

Però la meva neboda és molt fan de David Broncano i quan estava a Movistar Plus+ sempre em deia que hi anés. I jo li responia: "Primer: no paguen i jo no aniré a una tele si no és cobrant. I segon: només hi aniria per promocionar alguna cosa i Broncano no pregunta per la promoció". Sí que vaig anar a Buenafuente, però perquè estava promocionant "Grandes Éxitos", la meva segona funció.

Ara aniries a Broncano sense cobrar?

Sí, sí. Però si hagués de promocionar una novel·la també aniria a 'El Hormiguero' perquè és sinònim de... (dona a entendre que és sinònim d'èxit).

Com respondries a les preguntes clàssiques de Broncano?

Doncs ho he pensat! Sí, sí... I bastant lamentable. Els diners, tinc el necessari per deixar de treballar la resta de la meva vida, però tenint cura amb els diners, sense malgastar. Però molt menys del que la gent pensa perquè no sóc productor i el sou és molt menys del que la gent pensa. I el sexe, francament malament. Moltes vegades penso que no recordo l'últim tio amb el qual vaig dormir una nit sencera, perquè vegis quina tristesa. Això no vol dir que no hagi tingut alguna cosa, però que hagin abandonat la casa... Trobo a faltar dormir amb algú, però des que tinc la màquina per a l'apnea del son, fèrula...