La decisió de Mediaset sobre el futur de 'El diario de Jorge' a Telecinco

Diuen que tots els canvis són bons, però també cal ser conscients de quan fer-los si de l'estratègia es tracta. I en aquest procés és en el qual es troba Mediaset. La crisi d'audiència que pateixen els està obligant a reestructurar la seva graella completa.

El primer canvi es feia públic aquest dimecres 22 de gener. La cadena va prendre la decisió de tornar Ana Rosa Quintana als matins amb 'El programa de Ana Rosa'. Així la presentadora abandona la tarda de Telecinco gairebé un any i mig després de fracassar amb 'TardeAR'.

I en relació amb les males dades d'audiència, 'El Diario de Jorge' porta molt de temps movent-se al voltant del 7% de share. Per això, calia esperar que el pròxim canvi en la graella fos amb aquest format. Però Mediaset ja ha pres una decisió que ha fet pública aquest dijous, 30 de gener.

En un principi, abans de conèixer la tornada d'Ana Rosa a la franja matinal, el programa de Jorge Javier Vázquez estava previst fins al 3 de febrer. Però ja se sap el futur que li auguraalmenys en els pròxims mesos.

| Mediaset

El grup de comunicació ha afirmat que continuaran comptant amb la tarda de 'El Diario de Jorge' fins a la primera setmana del mes de maig. Encara que asseguren que no es quedaran de braços plegats. Alberto Carullo, nou director de Continguts de la companyia audiovisual ha declarat el següent: "No descartem reestructurar la programació de les tardes".

També, ha deixat clar que estan anant "per parts" i que tot pot succeir: "En els nostres caps hi caben moltes possibilitats. Analitzem tot. A dia d'avui afrontarem el matí, i aquesta és la primera decisió. Seguirem pensant, però en tot, no només a la tarda".

A l'espera de canvis en la franja vespertina, el dircom ha volgut ressaltar que Jorge Javier representa "un dels grans valors de la companyia". "Té una versatilitat extraordinària, com s'ha vist al llarg de tota la seva trajectòria. És a dir, és un comunicador amb el qual podem comptar, de fet, comptem, per portar programes de diferent naturalesa", ha elogiat.

D'aquesta manera, independentment dels canvis que es puguin produir en l'horari, la renovació de 'El Diario de Jorge' ja és un fet. La productora ha signat per 65 programes més, fins a la primera setmana de maig, segons va avançar ahir Algo Pasa TV.