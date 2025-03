Mario Vaquerizo deixa mut 'El Hormiguero' amb l'accident que el va portar a l'hospital

La nit d'ahir dilluns, 3 de març, a 'El Hormiguero' va estar marcada per la visita de Mario Vaquerizo i el seu grup Nancys Rubias. El grup va acudir com a convidat per presentar en exclusiva el seu últim single anomenat 'Reset' i va posar a tots els presents a ballar.

I així, per fi, Mario Vaquerizo torna als escenaris. Recordem que fa uns mesos va patir un accident en caure d'una plataforma durant un concert a Càceres. Aquest entrebanc li ha provocat complicades lesions, com una fractura a la vèrtebra 4 i 6.

Però aquest incident no li ha fet perdre el seu carismàtic sentit de l'humor. La seva entrevista va estar marcada per la diversió i la música. Amb les seves històries úniques, el grup ha protagonitzat una nit plena de rialles i bon rotllo.

A la xerrada amb Pablo Motos, hi va haver temps per a tot. Conèixer com són les seves gires pel nostre país, alguns dels secrets millor guardats dels seus viatges i fins i tot per la seva passió per la bijuteria o les travessies en caravana. Una pregunta que no va faltar va ser precisament com van viure la tragèdia de la caiguda.

| Atresmedia

El que més va sorprendre en veure'l trepitjar el plató va ser que el cantant ja no portava collarí. "Mario sense collarí", va assenyalar una de les formigues. Un comentari que va fer que rememorés la seva caiguda: "La putada és la vida", va començar declarant l'intèrpret. Ja que després de la rehabilitació ha hagut d'assistir a classes de cant "per primera vegada en 50 anys".

Sempre amb el seu humor, ha sabut treure el positiu a aquesta història. Encara que el que va passar "va ser una cosa que podia haver estat mortal", han tingut la capacitat de veure el positiu. Per això, el nom de la seva gira és 'Giratutto'. Un homenatge a la base giratòria des de la qual Mario Vaquerizo es va precipitar des de 3 metres d'altura i que li va costar un ingrés hospitalari.

"Al principi ens vam quedar incrèduls. No m'esperava que desaparegués de l'escenari", va expressar Juanpe, integrant de Nancys Rubias. "Jo no ho vaig passar malament perquè jo vaig desaparèixer quatre minuts, però ells pensaven que jo m'havia anat", va replicar Mario Vaquerizo.

Tot i així, després de la tragèdia han volgut plantar-li cara i Mario Vaquerizo s'ha retrobat amb la plataforma en l'actuació que han ofert. Segons ha dit Pablo Motos, ha estat el propi artista qui ho va demanar malgrat el greu accident que va patir l'última vegada que ho va fer.