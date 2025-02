Un micròfon obert a 'GH DÚO' revela si Daniela participarà a 'Supervivientes'

El compte enrere per a la nova edició de 'Supervivientes' ja ha començat. El pròxim mes de març un nou grup de famosos saltaran del famós helicòpter per enfrontar-se a una aventura de supervivència extrema a Hondures. Un dels noms més demanats pel públic per participar a 'Supervivientes' era el de Daniela Cano i ara s'ha revelat si ho farà o no.

Recordem que Daniela Cano es va donar a conèixer en l'última edició d'anònims de 'Gran Hermano'. Malgrat ser una de les grans favorites per guanyar, va ser expulsada just abans d'arrencar la recta final. No obstant això, molts espectadors confiaven que Telecinco li donés l'oportunitat de participar a 'Supervivientes', seguint els passos de Maica Benedicto, Óscar Landa i Vanessa Bouza a 'GH DÚO'.

Cal destacar que Jorge Javier Vázquez seguirà al capdavant de les gales dels dijous de 'Supervivientes'. Per la seva banda, Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.

| Mediaset

D'aquesta manera, ha estat la pròpia Daniela Cano qui ha parlat de la seva possible participació a 'Supervivientes' en la seva pujada a la casa de 'GH DÚO' el passat dijous. Com a part de l'especial de Sant Valentí, els concursants del reality van rebre la visita dels seus éssers estimats. En el cas de Maica Benedicto, la seva visita va ser la de Daniela Cano.

Quan ja no estaven en directe a Telecinco, encara que en realitat seguien al 24 hores de 'GH DÚO' a Mitele Plus, Maica Benedicto li va fer una pregunta a la seva amiga. "Vas a 'Supervivientes'?", va dir en veu baixa, pensant que no se li escoltaria. Va ser llavors quan Daniela Cano va donar la resposta: "No, no, m'han deixat caiguda". Per tant, es descarta que la jove salti de l'helicòpter de 'Supervivientes' en les pròximes setmanes.

No obstant això, 'Supervivientes' ja ha començat a confirmar els seus primers noms. A 'De Viernes', de fet, van confirmar Pelayo Díaz com el primer concursant de l'edició. A més, s'han començat a rumorejar multitud de noms com Álvaro Muñoz Escassi, Sheila Casas o Makoke.