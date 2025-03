Telecinco celebra el seu 35è aniversari i ho fa d'aquesta manera (no s'oblida de 'Sálvame')

Sota el lema 'Nostra Vida. Vostra Vida' Telecinco compleix 35 anys. Ho ha celebrat amb els seus espectadors en un vídeo homenatjant els moments clau de la seva història. I és que des d'aquest dilluns 3 de març, la cadena ho commemorarà amb una campanya especial de promos i cortinetes que repassen els fites clau en ficció, entreteniment i informació. En una de les peces, el canal recorda la seva música original i el recorregut de la seva imatge gràfica fins a l'actualitat.

Encara que la cadena no compleix 35 anys en el seu millor moment a causa de la seva crisi d'audiències i continguts en la plena transformació en què es troba. Telecinco ha optat per mirar enrere sentint-se orgullosos recordant que han escrit part de la història de la televisió.

Va ser el 3 de març de 1990 començaven les emissions de la segona cadena de televisió privada a Espanya. Va ser en una gala protagonitzada per Miguel Bosé i Victoria Abril on la cadena inaugurava programes originals en continguts i moderns en plantejament. Exemples com 'Tutti frutti', 'VIP noche' o '¡Ay qué calor!' pertanyen a aquesta època.

| Mediaset

En els seus primers anys, Telecinco es converteix en referència per a tots els públics, inclòs l'infantil i juvenil. Amb programes com 'VIP guay', 'Desayuna con alegría', 'Xuxa park', 'Superguay' i 'La quinta marcha', trampolí de reconeguts professionals d'avui dia com Penélope Cruz i Jesús Vázquez.

Un punt d'inflexió per a la cadena va ser 'Día a día', amb María Teresa Campos. Un compost de política, salseo, anàlisi social i humor que marcaria la resta de la programació. I el seu major èxit al nostre país fins al 2022 va arribar amb Paolo Vasile amb una programació sense censures. Programes històrics com 'Gran Hermano', 'A tu lado', 'La Noria', 'Salsa Rosa', 'Aquí hay tomate', 'Supervivientes' o 'Sálvame' que va suposar un abans i un després.

El botó del cinc tampoc ha dubtat a sentir-se orgullós d'alguns dels formats d'entreteniment que han fet història de la televisió, fins i tot alguns dels que avui dia estan en la competència com 'La Voz' (Antena 3) o 'Operación Triunfo' (Amazon Prime Video).

La cadena va ser també capdavantera en ficció amb sèries que formen part del nostre record. Des de "Médico de familia" i "Periodistas", passant per "7 vidas", "Aída", "El comisario" i "Motivos personales", fins a "Hospital Central". "Los Serrano", "Yo soy Bea", "Sin tetas no hay paraíso", "Camera café" o "El Príncipe", sense oblidar èxits més recents com "La que se avecina" o "Entrevías". També s'inclou ficció internacional com "Twin Peaks", "Expediente X" o "CSI".

Avui dia, Telecinco passa per un dels seus pitjors moments pel que fa a audiència. No obstant això, continua apostant per cares i formats que fomenten els valors i el camí de la cadena. Per altres 35 anys més, felicitats Telecinco!