Adéu a Fabricantes Studios: la factoria muta a La Osa Produccions Audiovisuals

Avui neix la Osa Produccions Audiovisuals, una nova identitat per a la productora d'Adrián Madrid i Óscar Cornejo que marca l'inici d'una etapa d'expansió per a la companyia. Aquest canvi de marca culmina el procés de transformació emprès el 2024 per l'empresa, que durant aquest temps ha operat com a Fabricantes Studio. Ara compta amb l'objectiu d'abraçar un model de negoci més ampli i consolidar-se com una factoria independent de continguts i nous formats audiovisuals.

D'aquesta manera, la Osa Produccions Audiovisuals encara un nou present. Per a això reforça la seva estructura amb la incorporació de Gemma Carrasco com a directora de Continguts i Cristina Ocaña com a directora de comunicació. S'uneixen a Miquel Ramells, qui lidera la Direcció General i de Producció, i Javier Torres, al capdavant de la Direcció Financera, Jurídica i Comercial.

| La Osa Producciones Audiovisuales

Segons expliquen, el nom de La Osa representa el simbolisme que caracteritza aquest animal: una criatura fascinant i mística, que encarna la fortalesa, tendresa, intel·ligència, adaptabilitat, instint, saviesa i astúcia. Les femelles d'os són conegudes pel seu fort instint maternal i protector, cosa que reforça la connexió amb la feminitat i el valor de la determinació en situacions d'adversitat. No tenen depredadors, són nobles per naturalesa, però poden ser extremadament ferotges si perceben una amenaça, mostrant el seu costat més valent.

Els seus rugits poden ser emocionants i també aterridors. Són intel·ligents i resilients; tenen una gran capacitat d'aprenentatge i adaptació a diferents situacions i entorns, i gaudeixen d'un desenvolupat instint de supervivència. La Osa, perquè són pacífiques, curioses i intel·ligents, amb una gran capacitat d'exploració i resolució de problemes. Fortes i resistents, poden recórrer grans distàncies a la recerca d'aliment i suportar condicions climàtiques extremes.

| La Osa Producciones Audiovisuales

Però La Osa també és la constel·lació més brillant i famosa de tota la volta celeste. Un traç imaginari que uneix les estrelles més sorprenents del cel. I la millor guia, l'única brúixola per orientar-se i localitzar l'estrella polar, el veritable nord geogràfic. Visible durant tot l'any, molt útil per mesurar el temps i les estacions; font inesgotable de creació i narracions increïbles de la mitologia de les grans civilitzacions.

D'aquesta manera, busca posicionar-se la productora: il·luminant el camí, marcant el rumb i mantenint-se ferma en el seu propòsit de continuar creixent com a referent en l'univers audiovisual.