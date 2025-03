Sandra Barneda ('Supervivientes'): 'Estaré preocupada por cómo lo va a pasar Terelu'

Hace unos días arrancó la nueva temporada de 'Supervivientes', pero este domingo 9 de marzo llega el turno de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda. Un grupo de famosos saltó del helicóptero para enfrentarse a una de las aventuras más complicadas de su vida y los domingos será el turno de verlos en nuevas aventuras.

De este modo, Sandra Barneda se enfrenta de nuevo al 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes', donde, más allá de a los concursantes, también tendrá que domar a un grupo de colaboradores. En una entrevista a la que ha asistido TVeo, la presentadora también hace balance de la actual temporada de 'La Isla de las Tentaciones'.

Has dicho que de participar en un reality prefieres 'Supervivientes' a 'La Isla de las Tentaciones'...

'La isla de las tentaciones' es evidentemente mi reality fetiche, por muchas razones, pero a nivel de concursar, yo concursaría más en 'Supervivientes'. No pondría en riesgo mi pareja, lo tengo clarísimo, concursaría en un reality donde me pongo en riesgo yo. Incluso antes de que existiera La isla de las tentaciones, cuando ya presentaba los debates, siempre decía que para mí, de concursar, concursaría en 'Supervivientes'.

¿Y te gustaría algún año ser presentadora de 'Supervivientes' desde la isla?

Yo no, me parece durísimo lo que hace Laura Madrueño y las doscientas personas que están allí. El año pasado estuvieron cinco meses y medio sin estar en casa y me parece muy duro. Creo que no soy tan fuerte como para romper mi vida cinco meses y medio seguidos. De visita no me importaría.

¿Te tirarías del helicóptero?

Eso ya es una liturgia que dejamos para los supervivientes y para Laura Madrueño, que el año pasado ya se tiró. Yo a lo mejor haría otra cosa, no lo sé. Creo que la que es la diosa del lugar es Laura Madrueño, que se lo merece porque además está muchísimo tiempo junto a su equipo. Ir otros que presentamos es eclipsar y romper un poco. De ir, tendríamos que ir todos. Siempre he dicho que me encantaría un inicio con todos, eso sí me gustaría, muy visual y que apareciéramos de diferentes maneras. Ahí sí que me gustaría.

¿Qué te parece el casting? ¿A quién ves más fuerte?

Lo hacen muy bien, porque me he parado a pensarlo, pero 'Supervivientes' es un reality en el que nunca sabes y en el que muchas veces no aciertas. La persona que ves más fuerte físicamente, a lo mejor mentalmente es la que luego se deshincha por historias que lleva. Y las personas que estás viendo al principio más débiles, si pasan la primera etapa, que es la carencia calórica, etcétera, se pueden venir arriba porque mentalmente o emocionalmente son más fuertes.

Mira Pedro García Aguado, que el año pasado se vino arriba y encontró el apoyo del público. Su hermana también lo hizo muy bien en el plató, le dio mucho ánimo. El ser salvado semana tras semana... Fue un descubrimiento total.

Creo que el más polémico en declaraciones ha sido Pelayo Díaz, pero el que tiene una expectativa mayor es Álvaro Muñoz Escassi, porque llegó en 'Supervivientes' en 2009 a las puertas de la final. Me pongo en su piel de exdeportista, que él seguramente como mínimo querrá llegar ahí. Han pasado muchos años y no sé cómo le va a jugar esa presión, aunque estará acostumbrado.

Pelayo Díaz, a nivel de convivencia, con esas declaraciones habrá puesto un poco a todo el mundo en alerta. Habrá que ver cómo aguantan eso, las inclemencias, las pruebas físicas, el no comer... Veremos porque la expectativa está muy arriba.

¿Y a Terelu Campos cómo la ves?

Nunca quiero saber el casting, ni cómo va a funcionar, porque quiero vivirlo con intensidad y no quiero meter la pata yéndome de la lengua en algún momento. No me gusta. Yo estaré preocupada por cómo lo va a pasar Terelu Campos. Con que supere en días a su hermana, ya está. Me parece fantástico que esté ahí y nos va a dar seguro muchísimo juego, muchísimos momentos. Y Terelu Campos, aparte de cómo es ella como persona, pues ya sabéis que en redes que es un meme continuo. Creo que nos va a dar muchos momentos muy buenos.

¿Crees que se puede ir con un papel preparado a 'Supervivientes'?

Creo que no, es imposible controlar o saber, en las situaciones tan duras, cómo vas a estar emocionalmente o cómo va a estar tu mente. Sabes un poco las cuatro fases, pero no sabes cómo vas a estar en la convivencia, si vas a ganar las pruebas de líder, las sorpresas que haya... Todo eso te desajusta.

Es como una maratón, porque tienes que ir aguantando. Y en una maratón tú no ves la meta, tienes que ir fase a fase viendo cómo te encuentras. Yo la estrategia la iría construyendo allí día a día. Por eso me gusta mucho la dinámica de El Puente de las Mentiras. A mí me gustan muchos las subtramas y que el público las conozca.

¿Cómo vivís desde dentro algunas situaciones límite como lo que ocurrió con Ángel Cristo JR en la pasada edición de 'Supervivientes'? ¿Se han reforzado los protocolos de seguridad?

Eso es algo que tendríais que preguntar a producción, pero estoy convencida de que sí porque, evidentemente. El reality mejora edición tras edición y estoy convencidísima de que sí.

A mí, a medida que me voy haciendo mayor, me gusta más la mediación que el conflicto. Me gusta muchísimo más porque el conflicto lo vivo peor. Soy profesional y a nivel de espectáculo es guay, porque es como cuando escribes una novela en la que si no hay conflicto, no hay novela, no hay ninguna historia. Lo mismo ocurre con un reality, pero cuando tienes que reaccionar y es en directo, solo tenemos un segundo o un microsegundo para reaccionar con la palabra adecuada. Y aunque hay un equipo detrás, se vive con mucho nervio.

¿Cuánto crees tú que influye la defensa, buena o mala, que se hace en plató de los concursantes?

Creo que mucho, se vio el año pasado con la hermana de Pedro García Aguado, que poco a poco fue ganando. Era una desconocida total, pero acordaros cómo venía con el gorro... Demostró la humanidad de decir "mi hermano se ha equivocado" y le dio la vuelta. Esa es la mejor defensa.

Como en la vida, en 'Supervivientes' vives momentos donde el público te adora, pero también otros momentos en los que has metido la pata y no te perdonan. Creo que puedes siempre remontar y ahí están los que defienden en plató para sostener esos momentos de debilidad, de menos favoritismo del público.

Está a punto de terminar 'La Isla de las Tentaciones' ha logrado dar la vuelta al mundo. ¿Pensaste cuando lo grabaste que iba a tener este éxito? ¿Te han llamado de algún país extranjero?

No me lo esperaba. Y sí que me han llamado...

¿Te ha llamado Whoopi Goldberg?

No, no me ha llamado. ¡Ojalá! Iría encantada a 'The View' porque es un formato maravilloso.

¿Cómo lo has vivido?

Esto ha sido un premio para un formato que fue muy pequeño, se hizo grande, pero que se había quedado en un formato que estaba ahí, que no ha obtenido todavía ningún premio... Yo no soy nada de premios, pero creo que es un formato muy difícil de hacer y que se hace muy bien. Tiene una edición extraordinaria, y los cámaras, para hacer esos planos, de verdad no sabéis cómo corren. Es una pasada, y lo hacen bonito, cuidan las luces...

Es un premio a una octava edición que para nosotros era impensable que una octava edición de un reality se convirtiera en un viral global. No nos lo esperábamos nadie, lo que sabíamos es que teníamos una edición superbuena y muy reactiva. A mí me escriben amigos desde México por el "Montoya, por favor", qué locura...

¿Cuándo consideras que tienes que intervenir y cuándo no en situaciones como las de Montoya?

Yo creo que es un tema de tempo. Hay momentos en los que veo que tengo que salirme de lo que es el guion, de mi solemnidad, de aguantarme. De decir 'ya está' porque están embalados o están con comentarios muy fuertes, pero el viaje ellos lo tienen que hacer y hay que vivirlo.

A nivel personal, ¿cómo has afrontado este éxito? ¿Lo has sentido por fin como un reconocimiento unánime en tu carrera?

Pues muy sorprendida y agradecida. Me conocéis desde hace años y creo que sigo siendo la misma. Agradecida porque no es un éxito mío, es un éxito, de verdad, de todo el equipo. Se graba de manera muy intensa y me alegro de que un formato que se consideraba pequeño se haya hecho grande. Ahora me han dicho que Estados Unidos vuelve a hacer La isla de las tentaciones y es gracias a España y eso mola.