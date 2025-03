Laura Madrueño ('Supervivientes'): 'Estoy esperando ver a Jorge Javier en Honduras'

Tan solo queda un día para que arranque la nueva edición de 'Supervivientes' en Telecinco. Un nuevo grupo de famosos saltará del helicóptero para enfrentarse a una de las aventuras más complicadas de su vida. Allí, en Honduras, la persona que les estará esperando en la playa será Laura Madrueño, que será la presentadora desde la isla un año más.

De este modo, en TVeo hemos hablado con Laura Madrueño sobre esta nueva edición de 'Supervivientes', que será su tercera de forma consecutiva. La presentadora estará acompañada los jueves por Jorge Javier Vázquez, los domingos por Sandra Barneda y los martes por Carlos Sobera.

Este va a ser tu tercer año. ¿Lo afrontas de otra forma?

Sí, totalmente. Claro que lo afrontas ya de otra manera. Sigue siendo un gran reto, creo que el mayor reto profesional que he podido tener en la televisión, de momento, pero obviamente no es lo mismo que el primero, que fue un salto al vacío. El segundo fue diferente, porque además tuvimos el cambio de productora, que fue un paso y cambiamos muchísimas cosas del programa.

Por otro lado, fueron galas de cuatro horas prácticamente en Honduras en directo, que eso cambió mucho la dinámica del programa. Hicimos muchísimos más juegos. Creo que va a ser mi primer año un poco de ir más asentada, no solo personalmente, sino también a nivel de que no haya otro nuevo cambio de productora, ni cambio de equipo... En ese sentido tengo muchas ganas de vivirlo de una manera un poco más tranquila.

Físicamente ya sabemos que estás lista para 'Supervivientes', pero ¿mentalmente, cómo te preparas?

No es fácil, pero, sobre todo, lo que es muy complicado es mantener el contacto aquí con la familia, porque con la diferencia horaria de ocho horas, cuando tú te estás levantando yo me estoy acostando. Los días de gala son de no tener tiempo de nada tampoco, con lo cual te vas alejando cada vez más. El reality te va absorbiendo por un lado, y te vas alejando de la vida de aquí, porque es inevitable. Es mucho tiempo y al final allí estamos supercentrados en el trabajo.

Mentalmente obviamente estoy mucho más fuerte que el primer y el segundo año. Afortunadamente el cerebro humano va aprendiendo y asimilando. Me voy con unos libros maravillosos y con muchas ganas de volver a vivir una experiencia que siempre sé que me va a cambiar.

Cuando Lara Álvarez dejó 'Supervivientes' fue porque para ella era muy duro estar tantos meses fuera de casa cada año. ¿Te ves haciendo diez años el formato como hizo ella?

Madre mía, tengo que sacar la bola de cristal... Esto es como cuando yo hacía El Tiempo y me preguntaban si iba a llover dentro de tres semanas. La bola de cristal no la tenemos y la televisión ya sabemos que cambia, es un mundo supercambiante, por lo que no puedo decir, no lo sé. Yo quiero disfrutar del momento, de esta gran oportunidad que tengo ahora, y que jamás hubiese dicho que es un programa que, al final, siento que está superhecho para mí, porque lo disfruto mucho.

Tengo un plató de televisión que más quisiera yo presentar descalza y viendo peces aguja en el agua cristalina es un regalo. Es durísimo, pero al final es algo que engancha mucho, esa adrenalina y ese reto profesional diario es algo que aquí no lo encuentras. Entonces, bueno, pues tienes ahí esa balanza entre las dos cosas y entre todo lo que dejas aquí. Por lo que planteártelo tan a largo plazo no lo sé.

Se habla mucho de tu vida en Honduras, pero ¿cómo es el día en el que vuelves después de tantos meses en 'Supervivientes'?

Vuelves como de otro planeta. Yo el año pasado, para que os hagáis una idea, llegué a casa y no me acordaba dónde estaban las tazas. Estuve durmiendo como una semana, con un agotamiento extremo y es muy raro y eso también al final hay que trabajarlo. El primer año es muy duro, luego ya sabes que necesitas unos días de adaptación. Pero es raro todo, hasta tu familia, tu casa... todo te resulta extraño.

¿Qué has aprendido de la experiencia en Honduras a lo largo de estos dos años?

Tengo una lista infinita, nos tiraríamos aquí toda la mañana. Honduras te enseña cada día y aunque sea el tercer año voy a seguir aprendiendo. Lo que más me gusta y creo que tengo una suerte increíble, el mayor privilegio, es trabajar con mucha gente del equipo que lleva haciéndolo más de diez años. Aprender de ese equipo ha sido una experiencia increíble. Lo voy a seguir haciendo este año.

Al final son galas en directo, con las cámaras lejos, no tengo cue, no tengo iluminación... No tengo nada, estoy completamente a ciegas en comparación con como se suele trabajar en televisión. El aprendizaje es constante y eso es lo que más me gusta de 'Supervivientes'.

En estas dos ediciones te has mostrado siempre imparcial y equitativa con todos los concursantes. ¿Esto es algo que te trabajas, o te nace ser así?

No, eso yo creo que no sabría currármelo. Yo creo que soy como soy, y lo que más me gusta de 'Supervivientes' es que me permite serlo, me permite ser yo. Y eso ha sido algo que me ha enamorado de este formato desde que estoy allí. Al final yo he crecido en Informativos, y en Informativos tienes obviamente un perfil mucho más serio. Entonces, yo disfrutaba mucho más del momento en que estuviera en 'El Programa de Ana Rosa' o en 'Sálvame'. Esos momentos en los que pudiese hablar un poco más de forma distendida. Y allí es que soy yo.

Obviamente tenemos un guión, tenemos una escaleta, pero nos pasan tantas cosas y salta la escaleta por los aires en cualquier momento, porque es a puro directo, que es maravilloso que el programa me permita ser yo. No puedo estar más en mi entorno, mi máxima felicidad es cerca del mar y tener ese plató de televisión es un absoluto privilegio. Lo que se ve es lo que hay.

En estas dos ediciones ha habido momentos en los que has sufrido golpes de calor, indisposiciones, y has tenido que ausentarte del directo. ¿Cómo has vivido esas situaciones? ¿Te han ayudado a empatizar todavía más con el esfuerzo que hacen los concursantes?

Sí, aunque no me hace falta ponerme mala para empatizar con el esfuerzo de ellos, porque los pobres... La verdad es que lo pasamos mal, porque son muchos meses y pese a que me encanta ver esa evolución en ellos, tienen también muchos momentos difíciles. Pasan mucha hambre, tienen que esforzarse muchísimo en los juegos para conseguir todas las cosas... Lo peor ahí es ponerse malo, ¿sabes? Este año tengo este amuleto que me han regalado, es el cordón de San Blas, que es una tradición típica de Bilbao. Es para protegerme y que no me ponga mala, sobre todo de catarros, de toses...

El año pasado, en 'Supervivientes All Stars', hizo tan mal tiempo que cogí frío. Fue de coger frío, de empaparte entera en una tormenta. En las últimas galas nos pillaba lluvia casi todos los días, muchísimo viento... pues al final tuve una bronquitis que fue horrible. Pero bueno, en cinco meses y medio solo eso... Voy a tocar madera. Solo me pasó eso, pero es muy duro ponerse malo porque al final ahí todos estamos solos y todos somos prácticamente imprescindibles.

Si fueras concursante de 'Supervivientes', ¿cuáles serían tus puntos fuertes?

Yo creo que sería buena superviviente porque a mí me encanta el mar, yo estaría todo el día en el agua y pescaría. El hambre creo que lo llevaría mal, pero creo que pasaría ese mes de adaptación y sería súper feliz. Pero la convivencia la llevaría mejor con las iguanas y los pelícanos. Sí, quizás ese es mi punto débil, pero a nivel de supervivencia bien.

¿Cómo de duro es ver a los concursantes pasarlo mal y tu no poder pasar esa línea de estar con ellos u ofrecerles alimento?

Es difícil, aunque intento empatizar todo lo que puedo y ellos lo agradecen mucho. El único contacto que tienen de alguien de fuera soy yo. Te esperan como agua de mayo y esa ilusión con la que llegan a las galas. Aunque estén destrozados o hayan tenido un mal día, tienen a alguien con el que hablar, saber como están, si han pasado una mala noche... Yo también tengo que tirar del hilo para que se vengan arriba, que sepan que van a hacer una gala, que va a ser todo muy guay...

¿Recuerdas algún momento con algún concursante que te haya marcado?

Recuerdo muchos momentos el año pasado con Pedro García Aguado, que lo estaba pasando muy mal. Arkano también tuvo un ataque de ansiedad en directo que se nos desmoronó de repente...

¿Cómo vives los momentos complicados, como cuando un concursante quiere abandonar o incluso no quiere saltar del helicóptero, como pasó el año pasado a Adara Molinero?

Allí todo puede pasar. Te puede pasar como con Adara, que con todo el casting cerrado en el último momento digan que no quiero y se echan para atrás. Para eso estamos allí todos trabajando en equipo para intentar que los concursantes estén lo más a gusto posible dentro que de que están en un reality.

¿Alguna vez, fuera de cámaras, los concursantes te han comprometido pidiéndote algo de comida?

A ver, tienen hambre y todos intentan pedir. El hambre es muy duro y piden, porque tienen hambre. Tienes que ser muy empática y cercana, pero luego tienes que ser profesional, porque están jugando, están concursando, y hay que tener las líneas muy claras. Yo intento no hablar mucho con ellos, les animo, me cuentan si se han caído o si les ha pasado algo, pero siempre marcando las líneas porque yo soy la presentadora y ellos son los concursantes. Eso hay que tenerlo muy claro, a pesar de que luego sea una persona cariñosa y empática. Pero estamos haciendo un programa de televisión.

¿Ya estás entrenada para vigilar las trampas durante los juegos?

Es un poco estresante, pero tengo a todo el equipo, tengo mil ojos, sino yo sola no podría con juegos que son por toda la playa, a unos por un lado y a unos por otro. Tenemos miles de cámaras, tengo mi pequeña, gran ayuda, aunque intento no perderme nada. A veces es divertido, pero otras, cuando ya están mal, no hacen trampas de broma, cuando se intentan guardar comida o se meten demasiado en la boca. En los momentos de recompensa, que son muy divertidos, pero lo vivo también con tensión, porque un atragantamiento puede parecer una tontería, pero podría pasar en directo

¿Y cómo vivís desde allí las polémicas que puedan ir surgiendo sobre 'Supervivientes' en España?

Llegar llega todo porque estamos obviamente en contacto con Mediaset 24/7. Intentamos capear las cosas que nos ocurren de la mejor manera, como ocurre también en los realities de aquí, que yo creo que es un poco igual. Yo intento no leer mucho porque creo que es mejor para mi cabeza.

Presentarás los 'Última Hora' de 'Supervivientes' en el access, como presentaste los de 'Gran Hermano' hace unos meses. ¿Cómo llevas la guerra directa con 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'?

Bueno, pues con 'Gran Hermano' la verdad que yo disfruté muchísimo. He disfrutado muchísimo de esta edición de 'Gran Hermano' haciendo los access. Me lo he pasado superbien con el formato y espero que podamos seguir haciéndolo en Honduras para mantener informados día a día de todo lo que pasa en las playas... y bueno, pues seguiremos en la lucha. La televisión es esto, son ciclos y es trabajar, trabajar, trabajar y no perder la ilusión.

'Supervivientes' va a coger el testigo de 'La Isla de las Tentaciones', también producido por Cuarzo, que está siendo todo un éxito en Telecinco con 20% de share. ¿Sentís presión por mantener esas audiencias?

Siempre tienes presión cuando te enfrentas a tres prime time semanales, y obviamente estamos superpendientes de la acogida del público, de que guste y de que la gente lo vea. El año pasado hicimos unas audiencias yo creo que ya de otra época, que las están repitiendo ahora, y está siendo maravilloso, 'Las Isla de las Tentaciones'.

Les doy la enhorabuena a mis compañeros, porque estamos en un momento televisivo tan difícil que conseguir un 20% ya parece de ciencia ficción. Así que a ver si continuamos con esa racha, que estoy segura de que sí. Ahora me voy con todo el equipo de Cuarzo para allá y seguramente se nos va a dar muy bien.

Se rumorea que Montoya de 'La Isla de las Tentaciones' podría ser concursante de 'Supervivientes'. ¿Te estás preparando ya para correr detrás de él?

Creo que allí, se me ha visto, corro bastante en todas las galas, de arriba para abajo durante los juegos, no paramos. Y oye, yo qué sé, no sé lo que va a pasar, no sabemos si va a venir o no...

Pelayo Díaz, el primer concursante que fue confirmado, ya ha dicho que él viene a ganar. ¿Crees que va a dar mucha guerra?

Espero que a mí no me dé mucha guerra, pero que dé guerra en general. Yo creo que es un tío además muy fuerte. Hay que ver luego cómo de fuerte eres mentalmente, porque es un programa en el que te pone a prueba no solo físicamente. Aquí las dos torturas más complicadas que hay que son el hambre y el sueño. Aguantar eso durante tantísimo tiempo es difícil.

¿Cambia mucho tu experiencia según sea el casting de concursantes de 'Supervivientes'?

Cambia bastante, a los hechos me remito, ya hemos visto muchas ediciones. Es verdad que a mí me gusta mucho que sea un casting competitivo, que este lo va a ser, que den juego no solo en los juegos, sino también en el reality. Tienen que ser personajes muy polifacéticos y también muy fuertes mentalmente para aguantar el reto. Yo creo que va a ser una gran edición, no lo dudo.

Los primeros confirmados a mí me encantan y tengo muchas ganas de saber el resto del elenco, pero por supuesto que varía mucho. Yo creo que lo más bonito de 'Supervivientes' es vivir la evolución durante todos los meses de aventura de cada personaje. Nunca sabemos por dónde va a salir el ser humano, porque llega un personaje famoso y al final conocemos realmente a la persona, que lo pueden pasar mejor o peor. Así que estoy con muchas ganas de vivirlo.

¿Será este al fin el año en el que Jorge Javier Vázquez se anime a viajar a Honduras para haceros una visita?

Ojalá, yo ya me he cansado de decírselo. Estoy esperando a verle allí con su bañador. Además, que se ha quedado con un tipazo...

En este salto que has hecho al entretenimiento. ¿Hay algún otro tipo de formato que te gustaría presentar, más allá de 'Supervivientes'?

Pues de momento no me lo he planteado, estoy muy contenta, la verdad. Al volver no me esperaba 'Gran Hermano' y fue una sorpresa, y lo he disfrutado muchísimo también. Para mí trabajar en 'Gran Hermano' ha sido un orgullo. Ahora vuelvo a 'Supervivientes', y en esta vida no se sabe. Ahora estoy en los que yo creo que son los formatos estrella de la casa, y los estoy disfrutando.