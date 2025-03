Sandra Barneda ('Supervivientes'): 'Estaré preocupada per com ho passarà la Terelu'

Fa uns dies va arrencar la nova temporada de 'Supervivientes', però aquest diumenge 9 de març arriba el torn de 'Conexión Honduras' amb Sandra Barneda. Un grup de famosos va saltar de l'helicòpter per enfrontar-se a una de les aventures més complicades de la seva vida i els diumenges serà el torn de veure'ls en noves aventures.

D'aquesta manera, Sandra Barneda s'enfronta de nou al 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes', on, més enllà dels concursants, també haurà de domar un grup de col·laboradors. En una entrevista a la qual ha assistit TVeo, la presentadora també fa balanç de l'actual temporada de 'La Isla de las Tentaciones'.

Has dit que de participar en un reality prefereixes 'Supervivientes' a 'La Isla de las Tentaciones'...

'La isla de las tentaciones' és evidentment el meu reality fetitxe, per moltes raons, però a nivell de concursar, jo concursaria més en 'Supervivientes'. No posaria en risc la meva parella, ho tinc claríssim, concursaria en un reality on em poso en risc jo. Fins i tot abans que existís La isla de las tentaciones, quan ja presentava els debats, sempre deia que per a mi, de concursar, concursaria en 'Supervivientes'.

| Mediaset

I t'agradaria algun any ser presentadora de 'Supervivientes' des de l'illa?

Jo no, em sembla duríssim el que fa Laura Madrueño i les dues-centes persones que hi són. L'any passat van estar cinc mesos i mig sense estar a casa i em sembla molt dur. Crec que no sóc tan forta com per trencar la meva vida cinc mesos i mig seguits. De visita no m'importaria.

Et tiraries de l'helicòpter?

Això ja és una litúrgia que deixem per als supervivents i per a Laura Madrueño, que l'any passat ja es va tirar. Jo potser faria una altra cosa, no ho sé. Crec que la que és la deessa del lloc és Laura Madrueño, que s'ho mereix perquè a més està moltíssim temps juntament amb el seu equip. Anar altres que presentem és eclipsar i trencar una mica. D'anar, hauríem d'anar tots. Sempre he dit que m'encantaria un inici amb tots, això sí que m'agradaria, molt visual i que apareguéssim de diferents maneres. Aquí sí que m'agradaria.

| Telecinco

Què et sembla el càsting? A qui veus més fort?

Ho fan molt bé, perquè m'he aturat a pensar-ho, però 'Supervivientes' és un reality en el qual mai saps i en el qual moltes vegades no encertes. La persona que veus més forta físicament, potser mentalment és la que després es desinfla per històries que porta. I les persones que estàs veient al principi més febles, si passen la primera etapa, que és la carència calòrica, etcètera, es poden venir amunt perquè mentalment o emocionalment són més fortes.

Mira Pedro García Aguado, que l'any passat es va venir amunt i va trobar el suport del públic. La seva germana també ho va fer molt bé al plató, li va donar molt ànim. El ser salvat setmana rere setmana... Va ser un descobriment total.

Crec que el més polèmic en declaracions ha estat Pelayo Díaz, però el que té una expectativa més gran és Álvaro Muñoz Escassi, perquè va arribar en 'Supervivientes' el 2009 a les portes de la final. Em poso en la seva pell d'exesportista, que ell segurament com a mínim voldrà arribar-hi. Han passat molts anys i no sé com li jugarà aquesta pressió, encara que estarà acostumat.

Pelayo Díaz, a nivell de convivència, amb aquestes declaracions haurà posat una mica a tothom en alerta. Caldrà veure com aguanten això, les inclemències, les proves físiques, el no menjar... Veurem perquè l'expectativa està molt amunt.

| Mediaset

I a Terelu Campos com la veus?

Mai vull saber el càsting, ni com funcionarà, perquè vull viure-ho amb intensitat i no vull ficar la pota anant-me de la llengua en algun moment. No m'agrada. Jo estaré preocupada per com ho passarà Terelu Campos. Amb que superi en dies la seva germana, ja està. Em sembla fantàstic que hi sigui i ens donarà seguríssim moltíssim joc, moltíssims moments. I Terelu Campos, a part de com és ella com a persona, doncs ja sabeu que a les xarxes és un meme continu. Crec que ens donarà molts moments molt bons.

Creus que es pot anar amb un paper preparat a 'Supervivientes'?

Crec que no, és impossible controlar o saber, en les situacions tan dures, com estaràs emocionalment o com estarà la teva ment. Saps una mica les quatre fases, però no saps com estaràs en la convivència, si guanyaràs les proves de líder, les sorpreses que hi hagi... Tot això et desajusta.

| Mediaset

És com una marató, perquè has d'anar aguantant. I en una marató tu no veus la meta, has d'anar fase a fase veient com et trobes. Jo l'estratègia la construiria allà dia a dia. Per això m'agrada molt la dinàmica d'El Puente de las Mentiras. A mi m'agraden molt les subtrames i que el públic les conegui.

Com viviu des de dins algunes situacions límit com el que va passar amb Ángel Cristo JR en l'edició passada de 'Supervivientes'? S'han reforçat els protocols de seguretat?

Això és una cosa que hauríeu de preguntar a producció, però estic convençuda que sí perquè, evidentment. El reality millora edició rere edició i estic convençudíssima que sí.

A mi, a mesura que em faig gran, m'agrada més la mediació que el conflicte. M'agrada moltíssim més perquè el conflicte el visc pitjor. Sóc professional i a nivell d'espectacle és guai, perquè és com quan escrius una novel·la en la qual si no hi ha conflicte, no hi ha novel·la, no hi ha cap història. El mateix passa amb un reality, però quan has de reaccionar i és en directe, només tenim un segon o un microsegon per reaccionar amb la paraula adequada. I encara que hi ha un equip darrere, es viu amb molt nervi.

| Mediaset

Quant creus tu que influeix la defensa, bona o dolenta, que es fa al plató dels concursants?

Crec que molt, es va veure l'any passat amb la germana de Pedro García Aguado, que a poc a poc va anar guanyant. Era una desconeguda total, però recordeu com venia amb el barret... Va demostrar la humanitat de dir "el meu germà s'ha equivocat" i li va donar la volta. Aquesta és la millor defensa.

Com a la vida, a 'Supervivientes' vius moments on el públic t'adora, però també altres moments en els quals has ficat la pota i no et perdonen. Crec que pots sempre remuntar i allà estan els que defensen al plató per sostenir aquests moments de debilitat, de menys favoritisme del públic.

Està a punt de acabar 'La Isla de las Tentaciones' ha aconseguit donar la volta al món. Vas pensar quan ho vas gravar que tindria aquest èxit? T'han trucat d'algun país estranger?

No m'ho esperava. I sí que m'han trucat...

| Mediaset

T'ha trucat Whoopi Goldberg?

No, no m'ha trucat. Tant de bo! Aniria encantada a 'The View' perquè és un format meravellós.

Com ho has viscut?

Això ha estat un premi per a un format que va ser molt petit, es va fer gran, però que s'havia quedat en un format que estava allà, que no ha obtingut encara cap premi... Jo no sóc gens de premis, però crec que és un format molt difícil de fer i que es fa molt bé. Té una edició extraordinària, i les càmeres, per fer aquests plans, de veritat no sabeu com corren. És una passada, i ho fan bonic, cuiden les llums...

És un premi a una vuitena edició que per a nosaltres era impensable que una vuitena edició d'un reality es convertís en un viral global. No ens ho esperàvem ningú, el que sabíem és que teníem una edició super bona i molt reactiva. A mi m'escriuen amics des de Mèxic pel "Montoya, per favor", quina bogeria...

| Mediaset

Quan consideres que has d'intervenir i quan no en situacions com les de Montoya?

Jo crec que és un tema de tempo. Hi ha moments en què veig que he de sortir-me del que és el guió, de la meva solemnitat, d'aguantar-me. De dir 'ja està' perquè estan embalats o estan amb comentaris molt forts, però el viatge ells l'han de fer i cal viure'l.

A nivell personal, com has afrontat aquest èxit? L'has sentit per fi com un reconeixement unànime en la teva carrera?

Doncs molt sorpresa i agraïda. Em coneixeu des de fa anys i crec que segueixo sent la mateixa. Agraïda perquè no és un èxit meu, és un èxit, de veritat, de tot l'equip. Es grava de manera molt intensa i m'alegro que un format que es considerava petit s'hagi fet gran. Ara m'han dit que els Estats Units torna a fer La isla de las tentaciones i és gràcies a Espanya i això mola.