Nadie esperaba la reacción de Sheila Casas a lo que dijo Escassi en 'Supervivientes'

Álvaro Muñoz Escassi ha regresado a 'Supervivientes' 16 años después de su primera experiencia, en la que tuvo que abandonar por motivos médicos. Sin embargo, su aventura en la isla ha implicado una despedida muy importante, ya que ha dejado en España a Sheila Casas, con quien inició una relación hace pocos meses. Hasta ahora, la colaboradora de 'Tardear' no había hablado sobre cómo ha vivido la marcha de Álvaro Muñoz Escassi, pero ahora ha compartido sus sentimientos.

Uno de los momentos más destacados de 'Supervivientes' fue cuando Álvaro Muñoz Escassi, justo antes de lanzarse del helicóptero, dedicó unas palabras a las personas más importantes de su vida. "Estaba pensando en mis hijos, en no dejarlos sin un padre, y en mi chica, en Sheila. La mando un beso muy fuerte", expresó el sevillano, dejando claro que tenía muy presente a su pareja en ese instante clave.

Hasta la fecha, Sheila Casas no se había pronunciado sobre la participación de Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes' ni sobre el tiempo que pasarán separados. Sin embargo, ahora ha compartido en sus redes sociales que estaba siguiendo de cerca el estreno de 'Supervivientes'. Sheila Casas publicó una imagen del momento en que el jinete aparecía en pantalla, acompañada de varios emojis de corazones.

| @sheilacasas

"Empieza la aventura", escribió Sheila Casas, mostrando su entusiasmo y dejando claro que apoyará al sevillano en 'Supervivientes'. Cabe destacar que se desconoce si la colaboradora de 'Tardear' acudirá en algún momento a los platós para defender a su pareja durante la competición.

Antes de su partida a 'Supervivientes', Álvaro Muñoz Escassi ya había hablado sobre la dificultad de separarse de Sheila. "Nos lo hemos tomado los dos regular, pero yo tenía que hacerlo, ella es muy profesional y lo entiende. Me pongo en su pellejo y es muy difícil para ella, que su novio se vaya a 'Supervivientes' le cuesta, y más ahora que estamos en un momento tan feliz. Ella prefiere que me quede, a mí me gustaría llevármela en la maleta", reveló en 'De Viernes'.