Ana Garcés ('La Promesa'): 'Tengo una cláusula de confidencialidad con mi madre'

'La Promesa' ha arrancado una nueva etapa en La 1 tras los cambios de la tarde. La serie sigue siendo el gran pilar de la franja vespertina del canal, que ahora cuenta con 'Valle Salvaje' en la sobremesa. Ante estos cambios y los buenos resultados de 'La Promesa', hemos hablado con Ana Garcés, que interpreta a Jana, en una entrevista en TVeo.

¿Te ha reconocido en algún sitio muy remoto o tienes alguna anécdota muy surrealista?

Me reconocen, pero ya no sólo españoles, sino en los aeropuertos. Coincidí con una chica de Cuba que vivía en Miami y su familia veía la serie desde Cuba. ¿O sea, quiero decir cosas, historias muy random que dices, pero cómo puede ser Incluso en finlandés he recibido algún mensaje en redes sociales.

¿Te sigues sorprendiendo cuando llegan los guiones de 'La Promesa'?

Absolutamente. Nosotros vamos suplicándole de vez en cuando que nos adelante un poco. A veces te dice cositas y a veces no, que es la mayoría de veces. Entonces, claro, el guion que te llega es todo nuevo y no sabemos muy bien lo qué va a pasar. Además, cada vez que entregan los guiones todo el mundo intenta mirar porque tiene muchísimas ganas de saber qué es lo que va a venir porque a veces vienen cosas loquísimas que nos esperamos y otras que no.

| RTVE

¿Esperas que 'La Promesa' dure muchos años como, por ejemplo, 'Amar es para siempre'?

Yo creo que eso no se sabe, pero sí creo que podría durar siempre que la audiencia. Creo que es un proyecto que podría durar ese tiempo.

¿Has llegado a sentir que necesitas un cambio en vuestra carrera o crees que tienes más que dar?

Creo que esto es como cualquier trabajo que en cualquier momento te puede apetecer hacer un montón de proyectos, pero es verdad que el producto en el que estamos es un producto muy intenso. Tenemos mucha familia aquí, somos muy piña y curramos todos los días. O sea no es como un proyecto que nos tiene solo un día al mes. Nosotros curramos todos los días. Estamos ahí día a día y al final es un curro muy intenso, muy agradecido y es un trabajo en el que te gusta estar y muy privilegiado dentro de esta profesión.

| RTVE

¿Tu familia o amigos te pide que les adelantes las tramas?

Yo tengo una cláusula de confidencialidad con mi madre. Mi madre no se lo cuenta a nadie, ni a sus hermanas porque claro, yo también necesito contarle lo que va a pasar. Lo más bonito es no decirlo, porque es que sino se pierde esa magia. Sobre todo la familia que lo está viendo ahí día a día.

¿Y cómo haces para marcar una diferencia entre vuestro personaje y vosotros?

Es verdad que tiene mucho que ver con lo que decíamos. Al final, los guiones no los tenemos muy adelantados y a nosotros también nos impresiona. Nosotros tenemos que jugar mucho con el personaje en función de lo que vaya pasando. No es que yo construya un personaje porque me pase esto, sino que yo voy construyendo el personaje en función a todo lo que va pasando.

| RTVE

Cuando llevas tanto tiempo con un personaje al final tiene muchas cosas de ti y tienes muchas cosas de ese personaje, pero creo que afortunadamente tenemos personajes magníficos y no nos van a hacer peores personas.

¿Y os veis trabajando en otros sitios estando en la diaria?

Tengo un personaje muy protagonista y es difícil.