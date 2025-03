La petición de Carlo Costanzia a Terelu Campos tras marcharse a 'Supervivientes'

El fichaje de Terelu Campos por 'Supervivientes' no ha pasado desapercibido. Contra todo pronóstico, la colaboradora sorprendió al público al lanzarse desde el helicóptero, marcando el inicio de su aventura en el reality. Su llegada como fantasma del futuro ha generado múltiples reacciones, entre ellas, la de Carlo Costanzia, pareja de su hija Alejandra Rubio, que no ha dudado en dar su opinión.

Aunque su participación en el reality es temporal, podría extenderse si logra superar los 21 días que Carmen Borrego, su hermana, resistió el año pasado. En su entorno, algunos ven esta experiencia como una gran oportunidad de aprendizaje para la malagueña.

"Muy bien, me parece estupendo, al final es una experiencia que creo que es una súper experiencia. Siempre lo he dicho, más allá del formato que esto tenga, creo que es una experiencia que puede enseñar muchísimo", comentó Carlo Costanzia en declaraciones a Europa Press.

| Mediaset

Además, Carlo Costanzia también aprovechó para enviarle un mensaje de ánimo y expresar su deseo de que no sufra demasiado durante su estancia en Honduras. "Que vaya genial y que, yo qué sé, que gane, si tiene que ganar o que, bueno, pero que no lo pase mal, por favor, que no lo pase mal. O dentro de lo que cabe, que no lo pase tan mal, que vuelva pronto", declaró el novio de Alejandra Rubio.

Cuando se le preguntó sobre cómo podría afectar la salud de Terelu Campos a su rendimiento en 'Supervivientes', Carlo Costanzia evitó pronunciarse. "No sé, preguntarle a ella, entiendo que no. Entiendo que está muy tranquila y ya está", respondió, esquivando cualquier especulación sobre el tema.

Por su parte, Alejandra Rubio, en el plató de 'Vamos a ver', expresaba sus deseos: "Ella es muy controladora y quiere hacerlo todo bien. Ha llegado el momento de abrirse y de ver esa otra parte más humana, más ella, y no tan recta". "Mi madre es muy miedosa en la vida, no se sube al ascensor sola. Como en las situaciones límites siempre ha sacado fuerzas de donde sea, creo que lo va a superar", añadía.