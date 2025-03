Joaquín Prat dice lo que muchos piensan de la decisión de Escassi en 'Supervivientes'

La nueva edición de 'Supervivientes' ha dado el pistoletazo de salida en Telecinco con un nuevo grupo de famosos. Durante la primera gala pudimos disfrutar de los saltos en helicóptero, pero también de las primeras nominaciones. De hecho, estas dejaron a Beatriz Rico, Rosario Matews, Koldo Royo y Samya Aghbalou en las manos del público.

Una de las decisiones más importantes la tuvo que tomar Álvaro Muñoz Escassi, que, como líder, fue el encargado de nominar directamente a Koldo Royo. Todo esto ha sido comentado en 'Vamos a ver', donde Joaquín Prat ha tenido clara su opinión de esta decisión: "No fue fácil, te toca el marrón de tener que designar a uno a la cara. Lo fácil es al que piensas que va a ser un lastre, no en la convivencia, que normalmente son los mejores, sino en la supervivencia".

"Hablamos de las necesidades y de las pruebas, pero la convivencia es muy muy necesaria allí. Al que te hace fácil la convivencia quieres tenerlo al lado y no todo el mundo te lo hace fácil", añadía Carmen Borrego ante la decisión de Álvaro Muñoz Escassi.

| Mediaset

"No han convivido mucho y no han tenido aún roces, es normal que la primera gala que la excusa que pongas es el que menos fuerte va a ser en las pruebas. Ya veréis como la semana que viene si ha habido ya movidas las nominaciones van a cambiar completamente", explicaba Adriana Dorronsoro en 'Vamos ver'.

Por su parte, Antonio Rossi también salía en defensa de esta decisión Álvaro Muñoz Escassi: "No es una nominación con peso, no se lo pueden tomar a mal".

Además, en 'Vamos a ver' también les ha extrañado la nominación a Beatriz Rico, como a Joaquín Prat: "Todos dicen que no estaba en forma...". "Creo que está un poco desubicada, como el año pasado a Arantxa del Sol al principio, que todavía no está hecha a estar en 'Supervivientes'", añadía Adriana Dorronsoro. Sin embargo, Alejandra Rubio también daba la cara por la actriz: "No he visto nada determinante en la prueba para decir que mal".