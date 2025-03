'Das vergüenza': Montoya estalla tres meses después de 'La Isla de las Tentaciones'

Por fin hemos conocido como han terminado su aventura por 'La Isla de las Tentaciones' todas las parejas. Tras dos meses de emisión, todas se han reencontrado en sus hogueras finales, con tan solo una pareja volviendo juntos. Sin embargo, aún no ha terminado 'La Isla de las Tentaciones', ya que, el próximo lunes, será el turno del reencuentro 3 meses después para actualizar el estado de las relaciones.

"Bienvenidos a 'La Isla de las Tentaciones' tres meses después", arranca Sandra Barneda en el avance mostrado. De este modo, uno de los grandes protagonistas volverá a ser Montoya, que irrumpirá antes de tiempo en el lugar ante las palabras de Anita: "Pero que tonterías son estas, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a decir las cosas".

Además, también participará Manuel, lo que hará que Montoya abandone el encuentro: "Me voy de aquí ya, que das vergüenza". Sin embargo, los reproches también serán entre el tentador y Anita: "Si tienes sentimientos por él porque te acuestas conmigo". Además, la tentadora Gabriella desvela que está conociendo a alguien, que todo apunta a que también ha formado parte de esta edición de 'La Isla de las Tentaciones'.

| Mediaset

También volveremos a ver a Fran y Ana, que abandonaron juntos el reality tan solo unos días después de empezar. "Yo me entero seis días antes de entrar a 'La Isla de las Tentaciones' que Ana me es infiel", desvela por sorpresa el protagonista en el avance.

"Cuando termina la hoguera pasa algo más entre vosotros", dice Sandra Barneda en el reencuentro con Alba. "Sí, nos acostamos", sentencia ella, después de abandonar la hoguera con Álvaro por separado. Además, en este programa de 'La Isla de las Tentaciones' también habrá un enfrentamiento entre el protagonista y el tentador Borja, que también suelta la bomba: "Hablas de traición cuando coges, te vas a Mallorca, e intentas algo con Bayan".

| Mediaset

"Estoy muy bien, estoy en mi mejor momento", dice Bayan poco después. Además, lógicamente también se volverá a ver con Eros, pero también con Rubén Torres. Joel y Andrea también se reencontrarán, con Borja como uno de los protagonistas: "A los traidores no les saludo".

Además, también volverán Gerard y Alba, que también abandonaron, pero solos, al principio de la aventura 'La Isla de las Tentaciones'. "Un día salgo de fiesta por Madrid y me acuesto con una chica", confiesa él una de sus infidelidades. En ese momento entra corriendo Alba, la joven conocida por la frase viral de "un coño en tu nuca": "Al menos has admitido los cuernos después de tres meses. Me alegro, has madurado un poco, 31 años tienes".

Tras abandonar 'La Isla de las Tentaciones' juntos, cerrarán el reencuentro tres meses después Tadeo y Stephany. Sin embargo, la llegada de Simone y Mayeli, que soltará una bomba: "A día de hoy vive conmigo y le amo". Además, el avance cierra con una Sandra Barneda enfadada, expulsando a alguien: "Fuera, se acabó".