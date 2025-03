Nadie esperaba la decisión final de Tadeo y Sthefany en 'La Isla de las Tentaciones'

Tras la intensa hoguera entre Montoya y Anita, con un final inesperado que ha involucrado a Manuel, ha llegado el momento de Tadeo y Sthefany. Una hoguera llena de reproches y lágrimas, pero con un final inesperado. Uno de los temas más importantes ha sido la inesperada participación de Simone, pero, tras ver vídeos, y las lágrimas de ambos en las hogueras, se han relajado.

"Me duele verla así porque no me gusta hacerle daño. Ella sabe todo lo que significa para mí a pesar de mis errores y todavía sigue siendo muy imprescindible en mi vida. La verdad que siento haberte hecho daño, pero también he visto muchas cosas feas por tu parte y me he decepcionado mucho. He venido cada hoguera aquí pensando en confiar en ti y me he llevado palo tras palo. Al final lo único que he hecho es dejarme llevar, pero realmente, a día de hoy, todavía te quiero", se rompía Tadeo en la hoguera final de 'La Isla de las Tentaciones'.

"No me siento orgulloso de mis actos, sé que le he fallado, pero, después del espejo me dejó roto. No podía imaginar que no me quería escuchar y pensaba que daba por finalizada la relación. Entiendo que sea así conmigo, sé que te he fallado muchísimas veces, no es la primera, pero sabes también lo importante que eres para mí y creo que en este tiempo atrás te lo he estado demostrando. Con la entrada de Simone me partiste los esquemas, con la mirada que le pusiste a él, estaba roto", añadía el joven, sintiéndose muy decepcionado.

De este modo, una frase de Tadeo lo ha cambiado todo: "Yo también he sufrido por ti, pero después de todo lo que ha estado pasando sigo pensando que eres la mujer de mi vida". Por su parte, Sthefany también se quedaba descolocada: "Ahora mismo me he quedado... No sé si estar feliz, estar triste, si seguir enfadada, si llorar... Eso no lo había visto".

"Tadeo es el amor de mi vida. He luchado mucho por esta relación. Llegué aquí con la ilusión de entrar y salir de la mano con él y demostráramos que podíamos ser más fuerte que nunca y que nuestra relación nada la podía romper. Sigo enamorada de Tadeo, no se me va de un día para otro el enamoramiento", explicaba Sthefany en 'La Isla de las Tentaciones'.

La decisión final de Tadeo y Sthefany: ¿abandonan juntos o separados 'La Isla de las Tentaciones'?

Finalmente, era el momento de contestar la gran pregunta: "¿Cómo quieres abandonar 'La Isla de las Tentaciones': con Tadeo/Sthefany, solo/a o con un nuevo amor?".

De este modo, Tadeo era el primero en dar su respuesta: "A pesar de todo lo vivido aquí, de todo el daño que he podido recibir, la decepción, quizás pensar que mi pareja me tenía en el olvido, soy una persona que siente con el corazón. Evidentemente yo me quiero ir con el amor de mi vida, que para mí es Sthefany".

Por su parte, Sthefany, tras pedir un momento para reflexionar, también daba su opinión: "He visto muchísimas cosas que me han dolido. Desde el día uno lo he pasado bastante mal, no ha habido ni un día que no lo he echado de menos. He vivido las emociones como una montaña rusa. A pesar de todo, creo que me quiero ir con él".