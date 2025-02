El anuncio de Sandra Barneda que da un giro de 180º a 'La Isla de las Tentaciones'

Durante la primera hoguera mixta de 'La isla de las tentaciones', Sandra Barneda sorprendió a los participantes con un anuncio que marcará un antes y un después en la experiencia. La presentadora comunicó un importante cambio en la dinámica del programa, justo antes de dar por finalizada la reunión.

"La luz de la tentación queda desactivada en ambas villas desde este mismo momento. Por primera vez en 'La isla de las tentaciones' todos vosotros habéis caído en la tentación", anunció Sandra Barneda, dejando claro que la situación en ambas casas ha alcanzado un punto sin precedentes. La noticia llegó después de que Álvaro y Alba cruzaran los límites con los solteros, evidenciando que tanto los chicos como las chicas han cedido a la tentación.

La reacción de Tadeo no se hizo esperar: "Madre mía, qué vergüenza. Me parece vergonzoso que hayamos hecho saltar todas las alarmas, eso dice de nosotros y deja mucho que desear, unos más y otros menos". Sus palabras reflejaban el impacto de la noticia en el grupo.

| Mediaset

Sin embargo, Montoya no compartía la misma opinión y respondió con firmeza: "Yo no me siento avergonzado, perdona que discrepe. Yo te entiendo a ti, pero me está doliendo porque me estoy sintiendo avergonzado. Yo me he enamorado por primera vez, a mí me han partido el corazón y he sufrido mucho. La he respetado al máximo, un hombre tiene que saber lo que quiere y yo lo que quiero es quererme a mí mismo".

Sandra Barneda intentó hacerle reflexionar: "Te puedes querer a ti mismo sin saltar ningún límite". Sin embargo, Montoya mantuvo su postura: "Claro, pero yo digo a boca llena que he sentido que esa persona me ha dado las carencias que mi pareja me ha demostrado. Entonces, estoy aquí para demostrarlo, estoy aquí para comprobarlo. No me siento avergonzado y no me voy a echar eso".

Bayan, sorprendida, le preguntó directamente: "¿De verdad que Gabriella te ha dado más que Anita?". Ante lo que Montoya respondió sin dudar: "Lo siento, os va a sorprender".

Con estas intensas declaraciones, Sandra Barneda dio por finalizada la hoguera mixta entre Tadeo, Montoya, Bayan y Alba. Sin embargo, cerró la dinámica con una importante reflexión final: "Espero que esta hoguera os haya servido, que os hayáis puesto en el lugar de la otra villa. Podéis compartir todo lo vivido, todo lo que ha ocurrido en esta hoguera".