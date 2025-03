Jorge Javier Vázquez ('Supervivientes'): 'Creo que Terelu Campos va a resistir'

Tan solo quedan unas horas para que arranque la aventura de 'Supervivientes' en Telecinco. Un nuevo grupo de famosos saltará del helicóptero para enfrentarse a una de las aventuras más complicadas de su vida. Al frente de esta nueva edición, estará Jorge Javier Vázquez presentando la gala de los jueves junto con Laura Madrueño desde Honduras.

De este modo, Jorge Javier Vázquez se enfrenta con mucha ilusión ante un casting tan dispar y promete una temporada llena de sorpresas. Además, no se olvida de sus antiguos compañeros de 'Sálvame'. Todo esto y más, lo comenta en una entrevista a la que ha asistido TVeo.

El año pasado volvías a 'Supervivientes' tras un parón, pero ahora vienes de meses de mucho trabajo. ¿Cómo afrontas esta edición?

Ahora solo tengo el diario, que solo es una hora y media al día. Afronto esta edición muy cómoda porque solo voy a hacer los jueves. Por ahora empiezo a las 18:30h, acabo a las 20h, luego a esa hora la reunión de 'Supervivientes'... Con los años ya me pido comodidad.

| Mediaset

¿Tienes alguna expectativa para el estreno de 'Supervivientes'?

Rezo por un ataque de pánico antes de tirarse del helicóptero, alguien que le dé miedo, que lo pase mal. Si todo sale bien y nadie tiene miedo, pero alguien que lo pase mal... Me acuerdo en mi primera edición con Rosa Benito, que era el salto más esperado porque le resultaba imposible saltar, y la dejamos colgada y nos fuimos a publicidad con esto. Hay ediciones que nacen benditas. Efectivamente esa había nacido muy bien, con una tía que no sabíamos si se iba a lanzar o no y nos fuimos a publicidad. Claro, la gente se quedó a ver qué hacía. Luego ya le bajaron el helicóptero hasta tocar el agua...

¿Sientes que esta va a serlo?

Esto es como los melones, hasta que no los abres... Pero yo confío, no hay ninguna edición de 'Supervivientes' que haya salido rana. Hay tantos elementos que pueden ayudar a la trama, las pruebas, el formato en sí y ver cómo se va complicando por momentos. Es difícil que salga mal.

| Mediaset

Como espectadores a las Campos siempre nos gusta verlas sufrir…

A las Campos no nos gusta verlas contentas. Nunca están contentas, siempre tienen un motivo de queja y eso es lo que nos gusta de ellas. Realmente, una Campos feliz es aburridísimo. Entonces, una Campos, cuanto más cabreada esté, mejor. Es que yo se lo digo a Carmen: "Carmen, es que verte sonreír me produce sopor, pero verte cabreada...". Además, que siempre tiene un gran abanico de cabreo, ¿no? Y llora bien. Llora bien porque no llora bonito.

¿Cuál es tu Campos favorita?

Todas tienen su punto. A mí me gusta la dignidad de Terelu Campos, esos cabreos que se coge Terelu Campos... Ahí es cuando pone la voz más grave todavía. Porque además me he dado cuenta de que Terelu Campos, cuando se cabrea, primero hace coge aire, y entonces suelta toda la perorata. Y luego Carmen Borrego es más visceral. Terelu Campos es más de método, y Carmen es más de la escuela de la calle. Y no son rencorosas, porque después de todo lo que se ha dicho de ellas...

¿Te llevas bien con ellas?

Yo bien, pero cuando estaba con ellas trabajando también me llevaba bien. Yo nunca he tenido ningún problema, ni con Terelu Campos, ni con Carmen Borrego. Nunca, nunca. Además porque yo creo que ellas conocen perfectamente el juego de todo esto y saben modular muy bien sus sentimientos.

| tveo.e-noticies.cat, Mediaset

Y siendo como es Terelu Campos, ¿por qué crees que ha aceptado estar en 'Supervivientes'?

Creo que en este trabajo al final lo que te llama son las cosas que te sorprenden. Y sobre todo, llegados a una edad, dices: "¿Y por qué no voy a ir yo a esta cosa tan absurda, que me hayan llamado de 'Supervivientes' y que la gente piense que no voy a ir?". Yo creo que con los años lo que te apetece es divertirte y que te ofrezcan cosas que digas: “Ah, pues voy a ir y la que se va a liar pues me hace gracia”.

¿Y cómo la ves en el momento del helicóptero? ¿Crees que saltará?

Pues la veo muy mal. Jamás pensé que ella iba a ir, jamás lo pensé, y cuando me enteré dije: "Ah... Pues qué bien". Yo creo que no va a saltar, pero tampoco pensé que fuera a ir, o sea que... Y luego yo sí creo que puede suceder que, una vez que esté allí, decida quedarse más tiempo.

¿Crees que va a resistir?

Yo creo que sí. Es que, por ejemplo, yo creo que a ella pasar hambre... Hay gente que controla más el hambre que otra. Pienso que al principio lo que te mata es el hambre, y yo creo que con la edad lo tienes más controlado.

| Mediaset

¿Crees que ha puesto muchas exigencias Terelu Campos para ir a 'Supervivientes'?

No lo sé, pero yo pondría el triple que Terelu. Yo no iría de concursante, porque no, pero mira, pediría una cama y comida, pero el teléfono no. A mí me encantaría meterme en un reality, siempre lo digo, para desconectar del mundo. Eso me encantaría. Pero elegiría la cama y la comida.

¿Crees que Terelu rechazaría la cama o la comida a cambio de sustituir a Laura Madrueño si alguna vez se sintiese indispuesta?

Con que le den la cama, ya. Oye, que todo esto lo va a leer luego ella. Lo leerá el lunes que viene (risas).

¿Te esperabas la renovación de 'El Diario de Jorge'?

Desde que empezamos hemos vivido siempre con la nube negra de la cancelación. Una cosa es lo que se va publicando, y otra es la información que nosotros manejamos. Algunas veces sí que concuerdan, pero otras tiene poco que ver lo que se publica con lo que yo sé. Entiendo que se publique, porque me dedico a esto, que salten noticias, pero me sabe mal por el equipo, que están siempre ahí pensando si esto se va a acabar, si no se va a acabar... Yo siempre les digo que vayan haciendo training, porque esta profesión es esto. Al final es estar siempre pendiente de si sí o si no, pero ahí estamos resistiendo con la tontería, que llevamos siete meses.

| Mediaset

Y ahora con nuevo horario. ¿Cómo has llevado el cambio?

Yo creo que para un programa como este, la hora es esa. Tradicionalmente siempre ha ido a esa hora, siempre. Ahora acomodándonos al nuevo horario, porque evidentemente la gente que lo veía de 16:00h a 17:00h era otra distinta y tenemos que ir probando, pero creo que este es el horario del programa. Yo creo que hay margen de mejora. Que es más sencillo, dentro de lo complicado que es, el margen de mejora dentro de este horario que a las cuatro. A las cuatro era una cosa absolutamente imposible, muy complicada, con unas propuestas muy cimentadas.

En este nuevo horario es posible que compitas contra tus excompañeros de 'Sálvame' si finalmente fichan por TVE. ¿Cómo lo vas a llevar?

Yo ya únicamente a lo que aspiro es a que el programa continúe. He leído hace poco una entrevista de Paula Vázquez con la que me he sentido muy identificado. Decía que, para ella, precisamente ya en el trabajo no era lo esencial ser el número uno o ser líder de audiencia. Decía que valoraba muchísimo más la parte personal, porque ella ya sabía lo que era renunciar a un montón de cosas y que tu vida se convierta en trabajo, trabajo y trabajo. Llegados a cierta edad también te apetece mirar hacia otro lado, y el trabajo también lo he enfocado ya de otra manera. Yo, sinceramente, a lo único que aspiro es a que los programas se renueven.

¿Pero cómo vives personalmente el poder enfrentarte a tus antiguos compañeros? ¿Te da un poco de morbo, o no te apetece?

Pues la verdad es que yo no lo vivo como un enfrentamiento porque si me llevara mal con ellos... Yo entiendo que para la gente haya mucho morbo y toda esta historia, pero es que no lo vivo en plan: "Ojalá los vayamos a aplastar". Para nada. Yo lo único que deseo ya es que ojalá pudiéramos convivir los dos. Es que han sido compañeros míos durante quince años.

| Mediaset

¿Te gustaría volver a trabajar con Óscar Cornejo y Adrián Madrid ahora que han reformulado la productora y estarían dispuestos a trabajar con todas las cadenas?

Es que he trabajado con ellos 20 años... Me gustaría seguir trabajando con gente con la que no he trabajado, fundamentalmente por variar. Llega un momento de tu vida que quieres conocer gente nueva y trabajar con otras productoras. He trabajado con ellos 20 años importantísimos de mi vida profesional, pero también me gusta mucho trabajar con la gente de Zeppelin, Cuarzo, Boomerang... Trabajar con gente jovencísima como la de ‘El Diario’, que tiene una redacción de gente muy joven.

¿Qué te parece la serie de Belén Esteban que quiere hacer La Osa?

¿Pero se va a hacer? ¿Está firmada? No lo sabía.

Tendrás que salir como personaje. ¿Qué actor quieres que haga de ti?

Teniendo en cuenta que Belén quiere que sea Ester Expósito, yo quiero que de mí haga Quim Gutiérrez, que es el mismo nivel de parecido. Y de joven, Manu Ríos. Al principio de 'Sálvame' Manu Ríos y quince años después Quim Gutiérrez. No está mal.

| Mediaset

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que no haces corazón? ¿Sientes que ya no te metes en tantas polémicas?

Lo he pensado mucho. Fue una época de mi vida y la viví, la exprimí, la disfruté, y la padecí también, al máximo. Se habla de 'Sálvame' con nostalgia, pero me gustaría recordar lo que se escribía de 'Sálvame'. Con razón y sin razón, me da igual, pero ahora cuando hablan de esa historia es como si hubiésemos sido 'La Casa de la Pradera', y no lo éramos. Ya lo he vivido y no me gustaría volver a vivir una etapa así, porque mentalmente estoy en otra, mentalmente no quiero.

Además, creo que ya no sería bueno haciendo corazón, porque el corazón tiene gracia si lo haces con escándalo y siendo muy maniqueísta, o buenos o malos, y con colaboradores que tomen mucho partido. Pero ahora, en este momento de mi vida, no creo ni en lo blanco ni en lo negro y soy muy laxo con los comportamientos ajenos. Porque lo que ha hecho equis persona lo he hecho yo multiplicado por 15 hasta antes de ayer y como lo he hecho, me veo incapaz de hablar, no me veo en esas.

En ese sentido, ¿qué piensas cuando ves el rumbo que ha tomado Telecinco con el corazón de otros programas que supuestamente son más blancos?

Lo puedo ver y me entretiene como espectador, pero no me gustaría volver a hacerlo. Y a ver, yo llevo casi 30 años haciendo corazón. Una vez me hicieron una entrevista cuando era pequeño y dije que no me gustaría llegar a dar la boda de Paquirrín. Pues di la boda y los tres hijos. Y no es una cosa que desprecie. A mí me sigue entreteniendo de vez en cuando, pero como materia la he trabajado muchísimo.

| Telecinco

¿Rechazarías hacer un programa de corazón si la cadena te lo propone?

En televisión siempre tienes que estar dispuesto a aceptar que lo que digas hoy no tiene validez mañana. Yo tengo contrato hasta 2027 y si la cadena decide que tengo que hacer un programa de corazón, tendré que hacerlo porque soy un contratado por esta santa casa. ¿Qué me apetecería? Pues en este momento no.

¿Ni un programa de corazón más tranquilo o desenfadado?

A mí el corazón tranquilo... el corazón tiene que ir unido al escándalo. Si no, se me queda flojo. También estamos en un momento interesante en el que tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos. ¿Dónde están los personajes de los que hablar? Creo que no estamos sabiendo integrar a los influencers y gente de las redes en la televisión para hacerlos objeto del corazón. ¿Cómo se hace? No lo sé, pero ahí está la cantera.

¿Qué valoración haces del 'Gran Hermano' con anónimos que presentaste en otoño?

Una valoración hiperpositiva, porque teníamos nuestros miedos y yo el primero. Al ver la audiencia el primer día me produjo mucha satisfacción porque hacía mucho tiempo que no se hacía el programa y no sabíamos por dónde iba a salir. Y luego el dato se mantuvo, lo cual nos permite hacer otra edición, o mínimo dos más, creo yo. Fue una gran alegría y yo creo que para la cadena está muy bien que aparezca gente nueva, anónimos, que vayan nutriendo.

| Mediaset

Siempre has puesto en valor la televisión que te hace vibrar y levantarte de tu asiento. ¿Hay algún programa de la televisión actual que te haga sentir eso?

Mi Diario.

¿Pero alguno como espectador, incluso de otra cadena?

¿Un programa que vea y que me guste? ¿Un programa que me siga sorprendiendo? Es que no...

¿Te han llamado de 'El Hormiguero' o 'La Revuelta?'

¡De ninguno de los dos! No los veo porque la mayoría de las noches a las 22:00h ya estoy en la cama, aunque a veces pienso que tengo que volver a las calles a renovar las fotos que salieron de mí. Es que empieza todo muy tarde. El viernes mi madre me hizo ver 'Cifras y Letras' y no me gustó porque no acertaba nada, ella acertaba más que yo. ¡Que yo no sabía que valían los gerundios!

Pero mi sobrina es muy fan de David Broncano y cuando estaba en Movistar Plus+ siempre me decía que fuera. Y yo le respondía: “Primero: no pagan y yo no voy a una tele si no es cobrando. Y segundo: solo iría por promocionar algo y Broncano no pregunta por la promoción”. Sí que fui a Buenafuente, pero porque estaba promocionando “Grandes Éxitos”, mi segunda función.

¿Ahora irías a Broncano sin cobrar?

Sí, sí. Pero si tuviera que promocionar una novela también iría a 'El Hormiguero' porque es sinónimo de... (da a entender que es sinónimo de éxito).

¿Cómo responderías a las preguntas clásicas de Broncano?

¡Pues lo he pensado! Sí, sí... Y bastante lamentable. El dinero, tengo el necesario para dejar de trabajar el resto de mi vida, pero teniendo cuidado con el dinero, sin derrochar. Pero mucho menos de lo que la gente piensa porque no soy productor y el sueldo es mucho menos de lo que la gente piensa. Y el sexo, francamente mal. Muchas veces pienso que no me acuerdo del último tío con el que dormí una noche entera, para que veas qué tristeza. Eso no quiere decir que no haya tenido algo, pero que hayan abandonado la casa... Echo de menos dormir con alguien, pero desde que tengo la máquina para la apnea del sueño, férula...