Antonio Rossi sentencia el concurso de Terelu en 'Supervivientes' con una sola frase

La nueva edición de 'Supervivientes' ha dado el pistoletazo de salida con la llegada de los concursantes a Honduras y los saltos del helicóptero. Pese a no ser participante oficial, Terelu Campos fue la gran protagonista de la noche, llegando incluso a saltar del helicóptero. Todo eso ha sido analizado por el equipo de colaboradores de 'Vamos a ver', donde también han estado Alejandra Rubio y Carmen Borrego.

"De actitud se la ve bien, se la ve a favor de obra, porque esto es un concurso, pero también es un curro. Se la ve cómoda, aunque todavía no han empezado los sufrimientos", iniciaba el debate Joaquín Prat ante la intervención de Alejandra Rubio: "Es muy pronto todavía, espero que siga así. El consejo que le he intentado dar es que saque esa parte de ella que me encanta y ojalá y aguante y no haya nada que le perturbe".

"¿Qué puede aportar al grupo?", preguntaba el presentador de 'Vamos a ver' y Carmen Borrego lo tenía claro: "Si tiene la actitud que le vimos ayer te puedes morir de risa con ella. Yo quiero esa actitud de Terelu porque estoy harta de que la gente piense que es una borde, porque no lo es. Tiene un momento excelente de demostrar lo divertida y cercana que es y lo que puede ayudar a las personas, porque allí hay muchas formas de ayudar".

| Telecinco

De este modo, Antonio Rossi sentenciaba rápidamente la participación de Terelu Campos en 'Supervivientes': "Tiene que no ser tan perfecta, que ella lo controla todo. Ella tiene una imagen de borda y responde de forma seca, incluso a cámara porque parece que tiene que controlarlo todo en el guion. A ver si se relaja y sale esa naturalidad".

"Ella es muy controladora y quiere hacerlo todo bien. Ha llegado el momento de abrirse y de ver esa otra parte más humana, más ella, y no tan recta", añadía también Alejandra Rubio. En la misma línea también pensaba Joaquín Prat en 'Vamos a ver': "Muchos la conocemos, pero queremos conocer otra faceta de Terelu que tiene".

Por su parte, Carmen Borrego ha tenido claro que Terelu Campos aguantará: "Creo que se va a adaptar mejor de lo que pensamos, a pesar de los miedos que lleva. Cuando pierda la vergüenza de estar en bañador y supere el tema de los bichos, que es lo que más le puede preocupar...".

| Mediaset

"Es inevitable que viendo esos cuerpazos lo primero que piensas es: en cuento llegue me voy a poner culo. Lo primero es el helicóptero, pero lo segundo es llegar de noche a una playa. Ahí es cuando tienes consciencia de que te han dejado tirado y el amanecer. Eso es difícil de superar", añadía Carmen Borrego sobre las dificultades de participar en 'Supervivientes'.

"Mi madre es muy miedosa en la vida, no se sube al ascensor sola. Como en las situaciones límites siempre ha sacado fuerzas de donde sea, creo que lo va a superar", concluía Alejandra Rubio.