Carlota Corredera: 'Mila Ximénez sin duda habría sido un puntal de 'Ni que fuéramos''

Carlota Corredera vuelve este miércoles 26 de marzo a la televisión como presentadora de 'Tentáculos'. Más de dos años después de su último gran proyecto, la periodista coge el relevo de 'Ni que fuéramos' en Ten y Canal Quickie. Pese a que se desconocen los detalles, 'Tentáculos' aunará actualidad y entretenimiento para las tardes del canal.

De este modo, en TVeo hemos hablado con Carlota Corredera, que ha hablado de esta nueva etapa profesional en 'Tentáculos'. Además, también ha repasado su salida de Mediaset poco después de la emisión de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. Finalmente, Carlota Corredera también se ha acordado de Mila Ximénez cuando están a punto de cumplirse tres años de su muerte.

¿Qué sientes al volver a la televisión como presentadora?

La última vez que presenté un programa que fue en enero de 2023, han pasado ya unos años, pero no he tenido la sensación tampoco de estar parada. He hecho todo lo que he podido, no he dejado de trabajar, aunque evidentemente con unas ventanas y una repercusión mucho más pequeñas. En Radio Nacional estoy desde septiembre del 2023, que, además, yo siempre he sido muy fan del mundo radio, me ha encantado volver y me he sentido arropada.

Esa ventana es mucho más pequeña de la masiva que tenía en 'Sálvame', 'Rocío: Contar la verdad para seguir viva', 'Cámbiame' o en todos los proyectos que he hecho en Mediaset. También he autoproducido un podcast que lo grababa en el sótano de mi casa. Va en mi manera de ser, no soy una persona que sea inquieta o nerviosa, pero no me gusta estar mucho tiempo sin hacer nada, porque para ser feliz necesito comunicar.

Ahora he estado de colaboradora en '59 segundos', que para mí ha sido un resurgimiento real, el poder tener esta ventana en TVE de la mano de Gemma Nierga, que es una para mí una gran referente. Además, con un perfil que a lo mejor no es el que la gente estaba acostumbrada. Para mí es importante '59 segundos', pero no puedo continuar con ellos porque no hay compatibilidad horaria. Me da mucha penita porque he conocido a gente fantástica en Globomedia y en San Cugat.

Ahora llega 'Tentáculos', que es un proyecto súper ilusionante, es volver a presentar, pero, además, volver a presentar con mi familia, que es la Osa. Hay gente que está aquí a la que conozco, algunos fueron incluso becarios míos y de pronto son productores. Son esos crecimientos personales y profesionales que yo he vivido y para mí es una sensación de hogar y de estar protegida.

¿Cómo te sientes al ponerte al frente de 'Tentáculos'?

Al principio pensaba que era un homenaje al pulpo gallego, pero luego ya me dijeron que no tiene nada que ver con eso, es un juego con "TENtáculos". Es una gran responsabilidad, pero es apasionante el poder hacer un programa diario. Estoy muy contenta e ilusionada, pero la gente que me conoce sabe que soy una persona que, por encima de todo, me gusta cumplir. Bajo ningún concepto, quiero decepcionar a las personas que han vuelto a confiar en mí y ojalá a la gente le guste.

Sé que tengo un reto por delante muy importante y es que la comunidad que ha conseguido crear 'Ni que fuéramos', los de Quickie, que les sigue, que les apoya, me encantaría que esas siguieran aquí, que no se vayan, y que, además sumemos. Que sumemos a otras personas que por lo que sea no estaban siguiendo el formato y que se nos una a nosotros. Trabajo para que me vea el mayor número de personas y para poder hacer el mejor entretenimiento.

¿Qué se van a encontrar los espectadores en 'Tentáculos'?

Me encantaría saberlo. De momento, se van a encontrar con una Carlota Corredera que no conocen. Creo que la Carlota que trabajaba en Mediaset, a la que le vieron crecer delante de las cámaras, esa ya no está porque he evolucionado. No soy la misma presentadora, no soy la misma persona, me han pasado muchísimas cosas, vengo con un aprendizaje hecho.

Espero saber aplicar ahora lo que he aprendido porque lo que está claro es que no soy la misma. Desde luego, creo que la gente, cuando encienda la tele, quienes me han seguido toda la vida saben quién soy. Y eso me parece muy importante porque, por suerte, he conseguido algo muy difícil: tener una marca personal. Para mí, existe la "marca Carlota", y significa compromiso, ser de verdad, tener una tremenda vocación por el entretenimiento.

Creo que eso es el ADN de la Osa, lo llevamos dentro desde siempre. Ojalá consigamos entretener a la gente y que también podamos debatir, enterarnos de los chismes... Lo importante es que la comunidad de Quickie sienta que el proyecto continúa, que la esencia sigue ahí, aunque con otras caras. Pero seguimos aquí y ojalá se queden con nosotros.

¿Cómo fue el momento en el que te lo propusieron? ¿Qué sentiste en ese instante?

A mí me lo contaron en enero, el mismo día que me estrenaba en '59 segundos'. Cogí ese AVE a Barcelona completamente en shock, porque pensaba: "¿Será de verdad? ¿Se cumplirá? ¿Irá adelante?". Muchas veces, a lo largo de este tiempo, me han llegado proyectos televisivos que se me han ofrecido, incluso desde cadenas en las que nunca había trabajado nunca, y no sucedieron. Los que llevamos años en esto sabemos cómo es: un trabajo inestable en el que nunca sabes si lo que te proponen llegará a concretarse. Es algo a lo que nos acostumbramos.

Dentro de todo este aprendizaje, después de tantos años delante y detrás de las cámaras, pensé: "Ojalá suceda, ojalá sea verdad, ojalá se haga realidad". Lo viví con contención porque sentía que era necesario, pero en el fondo, tenía un sí dentro de mí. En otras ocasiones quizá lo habría exteriorizado más, pero con los años he aprendido a decir: "Bueno, vamos a ver qué pasa".

Cuando finalmente me confirmaron que iba para adelante, fui muy feliz. Me hizo muy feliz pensar que volvía, porque para mí esto es volver. Lo dije el otro día en el vídeo que les dejé grabado a mis compañeros. Para mí, este regreso no significa que 'Ni que fuéramos' se haya cancelado. Como les dije el otro día: "El que resiste, gana". Ellos han resistido contra viento y marea, con sus corazones rotos tras su salida de Mediaset, y, sin embargo, han aguantado aquí. Han entretenido, lo han dado todo, como siempre lo han hecho, tanto los colaboradores como el equipo. Y han ganado.

Para mí, el mensaje final es ese: que ellos han ganado. Se les ha dado el premio que merecían y ahora la gente que habitualmente pone Ten para entretenerse e informarse va a tener otra opción. La palabra "cancelación" me suena extraña, no la veo adecuada… pero bueno, es mi opinión. Me sorprende que alguien diga "cancelan".

Una de las grandes incógnitas es quiénes serán esas caras. ¿Se puede desvelar algo? ¿Habrá alguien del equipo anterior?

De momento no puedo decir nada. Lo único que puedo contar es que el miércoles 26 arrancamos, que yo voy a estar ahí y espero que haya pulpo. A partir de ahí, no puedo contar más porque estamos ultimando los fichajes estrella, que llegarán.

¿Qué dirías que ha cambiado desde tu último programa en Telecinco, '¿Quién es mi padre?', hasta ahora? ¿Cómo te has curado de esa salida precipitada de la cadena?

En '¿Quién es mi padre?' es verdad que había un programa más previsto para emitir que era Miguel Gila, pero se emitió sin plató. El número de programas que estaban acordados se emitieron, pero el último se decidió que no había plató. A mí me hubiese gustado, como María Teresa Campos decía, "haberme despedido de mi público". Pero bueno, eso no sucedió y no pasa nada. Luego estuve también en un Mediafest, que fue mi última aparición en Mediaset y ya está.

No soy la misma persona, ni profesional, me han pasado muchas cosas en mi vida personal que sin duda me han modificado y no soy la misma en muchos sentidos. Tengo ya 50 años y tengo muy claro lo que no quiero.

Lo que quiero es seguir realizándome profesionalmente en un proyecto como 'Tentáculos' y que se viera como mi casa. Lo que tengo claro es que yo me voy a dejar siempre la piel en todo que me propongan. Te puedo gustar más o menos, pero yo soy una profesional con un oficio que me avala. Para mí es un reto 3 horas diarias, es un reto físico, es un reto intelectual y lo que espero es estar a la altura siempre de lo que me piden.

¿Te has curado ya de tu salida traumática de Mediaset? A tus compañeros también les costó...

Soy una persona que tengo una gran ventaja en la vida y es que no soy rencorosa. Es algo muy bueno porque el no vivir con rencor te ayuda mucho en los temas de salud mental. Es verdad que yo no puedo decir que mi salida de Mediaset fue una salida honrosa ni honorable, pero es verdad que yo tengo la conciencia super tranquila. Entregué 18 años de mi vida a Mediaset y yo me sigo alegrando de sus alegrías y nunca me alegro de cuando les va mal. Para mí Mediaset no son ni sus directivos ni sus directivas ni sus presentadores, son los equipos y ante eso…

Claro que tengo cicatriz, pero tener cicatriz significa que la herida se ha cerrado. Lo malo es cuando tienes las heridas abiertas y eso no te permite avanzar. Las empresas privadas deciden con quién quieren contar y con quién no quieren contar y esas decisiones son así. Esta es la ley del mercado y esta es la vida. Después de 18 años de mi vida en esos pasillos, platós y redacciones me quedo siempre con lo bueno y me he quedado con lo bueno de verdad.

Evidentemente lo pasé muy mal porque es muy duro cuando tú de pronto, después de 18 años de ritmo trepidante te ves en tu casa, no se lo deseo a nadie. Creo que nadie puede decir que me echasen por hacer mal mi trabajo o por no cumplir expectativas de audiencia. Cuando las razones creo que no son objetivas, yo ahí no puedo entrar ni salir. A Paolo Vasile, cuando estuve con él, le dije que le daba las gracias por todo lo que había aprendido en Mediaset esos 18 años.

Parece que el documental de Rocío Carrasco fue un punto de inflexión para Telecinco...

Las lecturas que hago, y vuelvo a lo mismo, es que me quedo con lo bueno, que hoy en España todo el mundo sabe lo que es la violencia vicaria. Hoy hay un debate sobre el libro de Bretón y todo el mundo sabe de qué estamos hablando porque conseguimos, en prime time, explicarle a la gente qué era la violencia vicaria. Estoy orgullosísima de lo que se hizo en ese programa, de lo que consiguió, no solo a nivel de audiencias, aunque hay gente que lo critica y se niega a reconocerlo. Pero la realidad es que fue el programa más visto de 2021, y no pasa nada. De hecho, creo que es algo para sacar pecho.

Creo que lo más importante no fue ser el más visto en 2021, sino la pedagogía que se hizo. Todos aprendimos mucho, yo la primera. Aprendí de los errores que he cometido como periodista por no tener suficiente conocimiento. Seguramente, durante la presentación de ese programa y en los 'Sálvame' que presenté, cometí errores. Pero que yo haya cometido errores o haya hecho mi propia autocrítica no cambia mi compromiso. Para mí, el periodismo es compromiso.

¿Qué errores crees que cometiste?

Los errores que cometí prefiero guardármelos para mí, porque sé que los van a utilizar en mi contra. Hay mucha gente que en redes me dice: "Ahora que vuelves, espero que hayas aprendido la lección". Y me dan ganas de responder: "Cuéntamela, ¿cuál es la lección?".

Se te achaca el declive de Telecinco por ese programa...

Creo que la cadena gestionó muy mal ese producto televisivo, que era mucho más que un simple programa. Estábamos acostumbrados a un tipo de entretenimiento y a ejercerlo de una manera. Ahí deberíamos habernos abstenido de hablar todas las personas que no teníamos conocimientos suficientes. No me incluyo en ese grupo porque yo sí los tenía y me preocupé por formarme en violencia de género. Aun así, creo que lo abordamos mal y tenemos que aprender de ello.

Para empezar, yo no sabía ni que iba a ser la presentadora. Comenzó presentando con Jorge Javier Vázquez y, de pronto, me encontré con ese proyecto. Con todos los respetos a los demás programas en los que he trabajado, este ha sido el más importante de mi vida. Estoy muy orgullosa de lo que se hizo y sigo manteniendo intacto mi compromiso con las víctimas.

¿Has hablado con Jorge Javier Vázquez ahora que vais a compartir franja?

No, hace tiempo que no hablo con él. Le escribí cuando se estrenó 'Supervivientes' la anterior edición para desearle suerte y me respondió con un audio muy chulo. Pero no hemos hablado más.

¿Has echado de menos alguna llamada cuando se ha anunciado 'Tentáculos'?

Siempre se echan de menos algunas llamadas, pero contaré algo bonito: creo que el 75% de los presentadores que están en antena me han escrito. Y no voy a decir nombres, pero son de todas las cadenas. Para mí, eso es muy bonito porque creo que son sinceros cuando me dicen que la televisión me ha echado de menos. Lo que me importa realmente es lo que diga mi gente, pero si los compañeros se alegran también es un punto a favor.

El otro día en el vídeo de 'Ni que fuéramos' dijiste que tenías que hablar con algunos de los colaboradores. ¿Has perdido mucho la relación con ellos durante estos años?

Las personas que han estado en mi vida cuando ya no trabajábamos juntas han seguido estando. Y las que pensaba que iban a estar y no lo han hecho, pues no han estado. Siempre hay decepciones, pero no han sido muchas ni me han sorprendido tanto. Hay bodas a las que me invitaron y no fui. Eso son deudas pendientes que espero poder saldar si esos compañeros siguen en el programa o en 'Tentáculos', porque aún no sé quién está.

¿Qué crees que pensaría Mila Ximénez viendo como ha sucedido todo durante estos años?

Mila Ximénez estaría super orgullosa, super feliz y desde luego habría sido un puntal de 'Ni que fuéramos'. No te diría tampoco cada día, pero no hay semana que no me acuerde de ella. Creo que ella está aquí, la siento cerca, porque a veces creo que no se ha ido. Tuve la suerte de no verla apagarse y como no viví eso me cuesta mucho pensar que no está. Se la echa mucho de menos, ella hubiese quemado todo.

¿Has estado viendo a Terelu Campos en 'Supervivientes'?

No os voy a mentir: veo los fragmentos que suben a redes. Me parece alucinante que haya ido. Conociéndola, para ella estar allí, aunque fuera en un resort (que no lo está), ya sería un reto.