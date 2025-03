Kiko Matamoros advierte directamente a 'Tardear' por lo ocurrido en directo

Kiko Matamoros ha sido una de las figuras más reconocidas del universo 'Sálvame', pero también de Telecinco. Desde que en 2023 Mediaset canceló el magazine, la relación de la cadena con algunos de los colaboradores ha sido nula hasta han llegado a vetar algunos nombres. Es el caso del madrileño, pero ayer por algunos segundos volvió a tener protagonismo en la que fue su casa durante tantos años.

María Patiño avisaba, pero manteniendo la sorpresa, de algo que había pasado en la cadena de enfrente: "Ha pasado algo inaudito, compañeros, público, España. Yo sabía que iba a pasar esto. Porque, tú puedes tapar, y tapar, y tapar, pero hay un momento en el que no puedes seguir tapando".

Con mucho asombro y nerviosismo, la presentadora pidió a Kiko Matamoros que acudiera a la zona de control, donde aparecen en directo todas las emisiones de la competencia para que viera con sus propios ojos lo que estaba pasando con respecto a su persona.

En Telecinco, estaban comentando el tenso cara a cara entre Makoke y Terelu Campos en 'Supervivientes'. Las dos participantes sacaron a relucir viejos rencores y diferencias personales, algunas sucedidas en la época de 'Sálvame'.

| Mediaset

"Vengo con pena, porque alguien ha escrito un faldón que le va a costar el puesto de trabajo. Me da pena por la gente que está sometida a esa presión... Cuando se dé cuenta de lo que ha hecho, creo que le van a pedir consecuencias", espetó Kiko Matamoros al ver lo sucedido en directo en 'Tardear', el programa vespertino de Telecinco.

El programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto, en referencia al contexto de la discusión entre las supervivientes, nombraba en un faldón a Kiko Matamoros, quien junto a sus compañeros está vetado: "¡Cómo puedes hablar de la historia de España sin nombrar al eje, al eje central de la vida. A quien ha dado de comer a tanta gente! ¡Han nombrado a Kiko Matamoros por primera vez en la cadena de enfrente!", exclamaba Patiño.

Lo curioso de esto y lo que desató la risa en 'Ni que fuéramos' fue la corrección de después. Cambiaron el faldón de "Kiko Matamoros" por "el ex de Makoke". Rápidamente el protagonista de esta historia ha reaccionado: "De verdad, ¿no os da vergüenza hacer el ridículo? Es patético poner ese faldón. Bien que nos matéis civilmente, no existimos, pero una vez que has metido la pata..."

Además, ha avisado a los redactores del programa que desgraciadamente habrá consecuencias para ellos: "Va a tener consecuencias negativas para quien lo haya puesto, porque ya hay un antecedente. No seas tan ridículo de cambiarlo por 'el ex de Makoke', cuando ella ha tenido cinco ex desde que se separó de mí".