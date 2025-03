Primeras palabras de Carlota Corredera tras confirmarse su nuevo proyecto en Ten

Este miércoles 19 de marzo se ha confirmado una inesperada noticia: 'Ni que fuéramos' llega a su fin en TEN, dejando paso a un nuevo formato conducido por Carlota Corredera. Aunque la cadena aún no ha hecho oficial el anuncio, todo apunta a que este cambio está relacionado con el futuro de los rostros del programa en las tardes de La 1. En su emotiva despedida, los protagonistas dejaron caer sutiles pistas sobre un nuevo "viaje" y un cambio de rumbo en sus carreras.

De este modo, Carlota Corredera intervino en 'Ni que fuéramos' para hablar de su esperado regreso como presentadora. Su nuevo espacio supondrá su vuelta a la televisión nacional tras su salida de 'Sálvame' hace tres años. En los últimos tiempos, ha participado como tertuliana en '59 segundos' en La 2 o en RNE, pero ahora vuelve con un formato propio producido por La Osa Producciones Audiovisuales.

Carlota Corredera se dirigió al público a través de un vídeo para compartir su gran entusiasmo por este nuevo reto: "Es muy emocionante estar en vuestro pisito, en vuestro canal. Quiero pedir perdón a la gente que sigue cerca de mí, porque no os he contado nada, no me han dejado".

| Canal Quickie

"Tengo también ganas de reencontrarme con personas que han sido muy importantes en mi vida y ya no estáis. Lo hablaremos, si os apetece, claro", expresó. Unas palabras con las que ha dejado la puerta abierta a un posible reencuentro con antiguos compañeros como Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Belén Esteban.

La emoción marcó su intervención, especialmente cuando pronunció unas palabras cargadas de significado: "Estar aquí significa muchas cosas. Significa volver. Significa volver a casa. También significa que las cosas han ido bien. Ha habido travesías en el desierto, ha habido que luchar por muchas cosas, momentos en que todos hemos tenido ganas de tirar la toalla, pero estamos aquí, estoy aquí, estáis aquí, estamos aquí todos".

La periodista también quiso reconocer el esfuerzo de sus compañeros de 'Ni que fuéramos': "El que resiste gana. Habéis resistido, habéis ganado y os vais a llevar un premio enorme, merecidísimo. Estoy muy orgullosa de todos vosotros, los que estáis ahí y los que no se ven, que también han sufrido mucho".

Para finalizar, Carlota Corredera centró su mensaje en el estreno de su nuevo programa: "Mi buena noticia es que voy a volver a presentar, que también es muy importante y significa muchas cosas. Va a ser aquí, en TEN, en vuestra casa, que los espectadores no se van a quedar sin la dosis de esta productora. No os puedo contar mucho, porque tampoco sé mucho, marca de la casa. Activo la cuenta atrás, porque nos vemos muy pronto, el próximo 26 de marzo".

Así es 'Tentáculos', el nuevo programa de Carlota Corredera en Ten

| Telecinco

El próximo miércoles 26 de marzo, Ten y Canal Quickie estrenarán 'Tentáculos'. Se trata de un nuevo programa diario de tres horas en directo que marca el regreso a la televisión de Carlota Corredera como presentadora. El nuevo programa, de forma extraordinaria y hasta el arranque de sus emisiones habituales a partir del 31 de marzo, se emitirá a partir de las 18:30 horas. Por lo tanto, en sus últimos dos días, 'Ni que fuéramos' reducirá su duración una hora y media.

Las tres horas diarias de emisión en directo de 'Tentáculos' estarán divididas en dos grandes bloques temáticos que abordarán contenidos de actualidad y entretenimiento. El primero de ellos, llamado "Chismes & Tele" se centrará en las últimas novedades del mundo del espectáculo y la televisión. Contará con la participación de un panel de colaboradores expertos en la materia.

El segundo de los bloques, llamado "Crime & Life", contará con la colaboración de un equipo de periodistas, abogados, reporteros y analistas especializados en sucesos, actualidad y casos de interés social.