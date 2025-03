María Patiño señala a José Antonio León tras lo que llegó a decir de 'Ni que fuéramos'

No es la primera vez que José Antonio León, ex reportero del cancelado 'Sálvame', desprecia a los que un día fueron sus compañeros. Hace un par de meses, el colaborador de 'De Viernes' se refería a ellos como "unos medios un poco raritos". Unas palabras bastante despreciativas que a los integrantes de 'Ni que fuéramos' no les hacía mucha gracia.

Y es que está claro que el programa de 'La Fábrica de la tele', que ya prepara el salto a La 1, se ha convertido en palabra vetada en Telecinco. De hecho, ya es algo común ver como varios programas de la cadena se apropian de las exclusivas del programa de Belén Esteban y compañía. Este viernes, José Antonio León ha vuelto a hacerlo y la respuesta de la presentadora de Canal Quickie no se ha hecho esperar.

Ha sido durante la entrevista a Claudia Bavel, la actriz para adultos que se estuvo mensajeando con Joaquín Sánchez, ex jugador del Betis y marido de Susana Saborido. Durante la entrevista, José Antonio León ha pedido la palabra para hacerse eco de una exclusiva de María Patiño y desmentirla. Según había confirmado la periodista en su programa, la mujer de Joaquín le habría pedido el divorcio tras las informaciones publicadas.

| Mediaset

El colaborador de 'De Viernes' ha aprovechado entonces para desmentirlo. "Se ha publicado hoy en 'Lecturas' que se ha hecho eco de otro programa", ha comenzado, sin nombrar explícitamente la fuente real. "Dirección sabe con quién he hablado y no voy a decir quién es, pero es totalmente mentira, no se van a separar", anunciaba el reportero.

"Hemos hablado con el entorno de la pareja. Dicen que están más unidos que nunca y que van a tomar medidas legales sobre todo lo que se está diciendo", concluía el colaborador. De esta forma, sin ni siquiera atreverse a mencionar a sus ex compañeros, José Antonio León ha lanzado una nueva puya a aquellos con los que compartió programa.

Por supuesto, la respuesta de María Patiño no se ha hecho esperar. La presentadora, muy convencida de las fuentes de su información, ha advertido que el lunes responderá a quienes la desmienten. "El lunes hablaremos citando a los ineptos que me han negado", se leía en el post que publicaba en su cuenta de 'X'.