Nadie esperaba la dura confesión de Belén Esteban sobre lo que sucedió en su embarazo

El abandono de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' es ya una realidad. La colaboradora, abandonaba este domingo en 'Conexión Honduras' el reality después de llevar días con el protocolo de abandono activo. Así, la superviviente ha abandonado por la puerta de atrás a 3 días de superar su misión: durar más días que su hermana Carmen Borrego.

Pero su abandono ha quedado en segundo plano después de que se abriera en canal como nunca en el estrenado 'Puente de las emociones'. La superviviente se sinceró sobre su paso por el programa, su lucha contra el cáncer en dos ocasiones y su familia actual. De hecho, la colaboradora acabó entre lágrimas desconsoladas recordando un oscuro momento de su vida: el suicidio de su padre.

Cuando Terelu Campos tenía 18 años, su padre se suicidó. "Se fue a su casa y se pegó un tiro", desvelaba la colaboradora entre lágrimas. "Mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable, pero mi hermana y yo no lo consentimos", seguía explicando ella. Cuando sucedió, el matrimonio se había divorciado recientemente.

"Tras eso, tuvieron que pasar 25 años para que pudiera perdonar a mi padre", aseguraba la colaboradora, que narra como se enfadó con él hasta llegar a odiarlo. "Con el paso del tiempo he entendido que estaba enfermo. Le perdono pero no puedo olvidar, porque quiso separarse de nosotras", narraba completamente rota.

| Mediaset

Todos estos duros testimonios fueron comentados en el programa 'Ni que fuéramos shhh'. Normalmente han sido muy críticos con el paso de Terelu Campos por 'Supervivientes' y quien no lo ha sido tanto defendiendo a su amiga en cada emisión, ha sido Kiko Matamoros, pero esta vez no ha sido así: "Lo que yo vi ayer fue una frialdad en general respecto de la figura de don José María Borrego, que me llamó muchísimo la atención".

Después de un largo debate, Belén Esteban se atrevió a confesar algo que vivió en relación al tema del suicidio cuando estaba embarazada de su hija Andrea. Un vecino, hijo de un matrimonio con negocios en su barrio de San Blas, se quitó la vida, lo que le causó un gran impacto.

"Con mi madre y mi padre vivíamos en un tercero. Y en verano nos salíamos con la silla a la terraza, mis vecinas Alicia, Carmen. Yo, con mi barriga, empieza alguien gritar. Al padre gritar, y nosotros sin saber qué hacer. De repente vemos a la madre, que vivía al lado de los negocios, venir corriendo con uno de sus hijos y encontrarse a su hijo mayor ahorcado en la tienda".

Belén Esteban recordó que un vecino se quitó la vida tras una ruptura amorosa. A pesar de haber pasado casi 26 años, ella afirmó que: "Esa imagen nunca se me olvidará", insistía, asegurando que es "muy duro" vivir una experiencia así.