Nadie esperaba el nuevo proyecto de Belén Esteban que le lleva fuera de España

Parece que Belén Esteban se va haciendo poco a poco un sitio en el mundo de la moda. Después de que hace unos meses protagonizara un spot publicitario con Victoria Federica de una conocida marca de ropa, ahora ha vuelto a lucir unos diseños ocupando la portada de Vogue.

Lo ha hecho luciendo unas prendas del diseñador Domennico inspiradas en 'La Patrona', el nuevo seudónimo con el que se le conoce a Belén Esteban. Así, la presentadora y empresaria ha hecho un estelar cameo en el último lookbook de Dominnico.

Y ayer lunes, 10 de marzo, la madrileña presentaba el programa de 'Ni que fuéramos shhh' y aprovechó para dedicar unas palabras en pleno directo ante la publicación de las fotos: "Quiero dar las gracias al diseñador Domennico, y a Vogue España por lo bien que me han tratado".

| YouTube

En el video de Vogue se muestra cómo se vivió la sesión de fotos y algunas imágenes que estarán en la revista la próxima semana. Además, Belén Esteban aprovechó su agradecimiento para soltar en primicia un bombazo: "Nunca pensé que podría salir en Vogue. La semana que viene va a haber una sorpresa con estas fotos que he hecho".

"Estas fotos son de moda", explicaba orgullosa la que un día fue princesa del pueblo. Algo que ha ratificado Vogue España en sus redes sociales expresando que "Belén Esteban es moda". Así, los colaboradores han podido ver las poses de La Patrona y enterarse de la sorpresa que la protagonista tiene entre manos.

| Canal Quickie

"Dentro de unos días saldré en un país que no me conoce nadie, pero me hace mucha ilusión", adelantaba Belén Esteban, que saldrá en la versión digital. Sus compañeros insistieron para que revelara alguna pista, si era un país de Europa o Asia, hasta que finalmente admitió que era de América.

Belén Esteban ha afirmado que en las fotos existe photoshop, pero hasta cierto límite porque "el michelín dije que se me vea". Sumado a esto, ha admitido que las fotografías le recuerdan a Bad Gyal y que se sintió muy a gusto durante el rodaje, pero que no se plantea ser modelo "esto es una cosa puntual".