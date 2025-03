David Cantero señala ahora el verdadero motivo de su salida de Informativos Telecinco

Han pasado casi tres semanas desde que Mediaset anunciara la salida de David Cantero de Informativos Telecinco, poniendo fin a una trayectoria de quince años en la cadena. La noticia generó una gran repercusión y muchas preguntas sobre los motivos de su marcha. Ahora, el propio David Cnatero ha querido aclarar la situación en una entrevista en 'La Ventana' de la Cadena SER, conducido por Carles Francino.

En la entrevista, David Cantero confesó que no esperaba tanta atención mediática tras su salida. "En la vida en general procuro relativizar, hay un momento de impacto, pero es que cada vez que la vida me ha invitado a un cambio ha sido para mejor. Es verdad que esta repercusión mediática brutal no me la esperaba. Sabía que iba a haber cierto revuelo, pero tanto no", afirmó, agradeciendo el apoyo del público y de sus compañeros de la profesión.

"Es lo que más orgulloso me hace sentir, que el trato que he recibido ha sido afectuoso, cariñoso y respetuoso", añadió.

| Cadena SER

David Cantero también dejó claro que su salida no fue una decisión propia: "Son cosas que pasan en las empresas y que son totalmente lícitas. La empresa quiere hacer reajustes económicos, me dicen queremos que cobres menos, bueno pues no, ya está. Llegamos a un acuerdo y ya está, es una salida pactada", explicó.

A pesar de ello, David Cantero aseguró que su relación con Mediaset ha sido siempre positiva y no guarda rencor alguno. "Yo he sido muy feliz allí, me lo he pasado muy bien y he trabajado muy a gusto. Pero me da pena porque yo no tenía intención de irme en este momento", confesó.

Sobre su futuro, David Cantero dejó entrever que sigue abierto a nuevas oportunidades profesionales. "Yo creo que tengo mucha cuerda y mucho que contar", dijo con convicción. "Yo quise dejar claro que esto no se trataba de una jubilación. Yo no tenía pensado retirarme ni irme. Si dentro de un año, dos años pues encantado", matizó.

Además, David Cantero reveló que aún tiene compromisos pendientes con Mediaset, lo que implica que su desvinculación no será inmediata del todo. "Tengo una entrevista y una gala o evento pendiente en el que voy a participar. Y es un caso un poco peculiar, es esto de que ya te has ido de un lugar, pero tienes que volver porque te quedan pendientes cosas", concluyó.