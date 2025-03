'Supervivientes' suelta el bombazo con el inesperado fichaje de Bárbara Rey

Como siempre, el nuevo programa de 'Supervivientes' viene cargado de sorpresas. Además de la expulsión sorpresa, el reality ha soltado otro bombazo que nadie esperaba: el fichaje de Bárbara Rey. Tras varios meses desaparecida de la cadena, la vedette vuelve a Telecinco a lo grande.

Carlos Sobera era el encargado de darle la bienvenida. Con un cariñoso beso y abrazo, el presentador ha dado paso a la vedette en el plató de 'Tierra de Nadie'. "Yo estoy encantada de estar aquí", expresaba Bárbara Rey, que era recibida entre aplausos.

"¿Cuánto tiempo hace que no estás aquí en Mediaset conmigo?", le cuestionaba el presentador. Aunque la vedette ha desviado la pregunta con una puya muy directa, la realidad es que la actriz lleva meses vetada de la cadena. "Ya pensaba que no me queríais", le dejaba caer al vasco, que aseguraba que "claro que la querían".

| Mediaset

Bárbara Rey volvía a Telecinco en diciembre con 'Mi verdad', una docuserie en la que ahondaba en su vida privada. Su sonado affaire con el rey Juan Carlos y la complicada relación con Ángel Cristo Jr. eran algunos de los temas principales que se trataban. Un acuerdo en el que la protagonista se embolsaba un millón de euros a cambio de su propia docuserie y retirar todas las demandas que tenía contra Telecinco.

Ahora, Bárbara Rey se embarca en una nueva aventura en la cadena: 'Supervivientes'. La actriz se ha convertido en el más reciente fichaje del concurso de supervivencia. En calidad de colaboradora, la vedette se une a Carlos Sobera para comentar toda la actualidad del reality más extremo de la televisión. Sin duda, un bombazo que nadie veía venir.

"Estaba pensando en llamarte para que me buscaras novio", ironizaba la actriz, haciendo referencia a 'First Dates', programa que también presenta el vasco. "Si a ti te sobran los novios", le respondía el presentador, siguiéndole la broma. "Bueno, eso es lo que dicen", respondía ella con una sonrisa.

Un fichaje por el que la vedette se ha mostrado muy ilusionada. Recordamos que esta no es la primera vez que colabora con el programa, pues ya lo hizo durante la edición de 2019.