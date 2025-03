Luis Fernández: 'Tenía otros proyectos que se han hecho sin mí por 'La Favorita 1922''

Telecinco ha estrenado en la noche del lunes 'La Favorita 1922', su nueva serie de época protagonizada por Verónica Sánchez y Luis Fernández. Esta ficción cuenta con dos mujeres decididas a dejar atrás un pasado peligroso y amenazante. El punto de partida de la serie es cuando encuentran una oportunidad para dar un giro a sus vidas: abrir un preciado restaurante en el Madrid de los años 20.

Hablamos con Luis Fernández que se mete en el papel de Julio, el apuesto propietario del establecimiento, que alquila el restaurante a la protagonista. El actor nos cuenta todos los secretos del rodaje de 'La Favorita 1922'.

Estuviste un mes para aceptar participar en 'La Favorita 1922'. ¿Por qué motivo te costó tanto aceptar este proyecto?

Tenía otros proyectos y había apalabrado con otras productoras de otros medios estar en esos proyectos, que finalmente se han hecho sin mí. Decidí aceptar por el convencimiento de Josep[Cister], porque creo en él y en los proyectos que hace. Le conozco desde hace 15 años porque estaba en el proyecto en el que empecé y creo que es un tipo superprofesional, así que fue él el que finalmente me convenció.

También me convenció el personaje, cuando vi cómo era Julio y cómo trascurría la historia, me enamoré del personaje y de 'La Favorita 1922'. Para mí, suponía un reto hacer un papel protagonista de época, en Telecinco. Estoy orgulloso personalmente de mi trabajo y espero que se pueda ver.

¿Cómo te has visto en ese papel de galán?

Es un galán gañán, más bien, pero me he visto y me he sentido muy cómodo, porque es un tipo muy entrañable. Es torpe cuando tiene que serlo, con inseguridades, tiene muchos perfiles y aristas que vais a poder ver. Es un romántico en el fondo, por eso se deja llevar por las mujeres, que en esa época no era lo normal, aunque tengan sus desavenencias y al principio sus desconfianzas hacia ellas.

¿Qué tipo de actor eres? ¿Has improvisado mucho o eres fiel al guion?

El guion lo respeto al 100%, porque sé que hay un trabajo detrás de los guionistas y creo en ello, pero siempre que se pueda aportar, aporto. En esta serie me han dado facilidades para aportar, y mucho del tema comedia lo hemos creado junto a Verónica Sánchez. En la trama principal domina bastante la comedia, que a mí me encanta y ahí sí puedo decir que he improvisado bastante. Hay caras de Julio que se repiten a lo largo de la serie y eso son aportaciones que hemos hecho los compañeros y yo.

¿Crees que es importante que series como esta den voz a historias de mujeres?

Totalmente. Y sobre todo en una época lo normal era que las mujeres estuvieran en casa y que no tuviera esa libertad. La serie habla de libertades, habla de amor entre mujeres, de sueños. Tiene muchos elementos para gustar. Si fuese un restaurante del siglo XXI sería un poco igual el método de trabajo.

¿Recuerdas alguna anécdota del rodaje durante esos nueve meses de 'La Favorita 1922'?

Tengo muchas. Me he disfrutado de camarera y de un montón de cosas, porque me gusta mucho reírme, la vida es mucho más bonita si uno se ríe. He intentado que mis compañeros estuvieran cómodos, a gusto.

También tengo una anécdota con el coche, porque es un buick de 1920, que se conduce a la derecha, la palanca de cambios tiene tres marchas, que hay que apretar un sistema para cambiarlas, el embrague está a la izquierda, el acelerador es un botón que está en medio. Tengo las piernas un poco largas y el coche es de madera, es pequeño, y hay una secuencia en el que tengo que cogerlo. Cuando pongo el punto muerto y al bajarme le di sin querer a la marcha atrás y cuando se monta el personaje de Elena aceleré, pero se fue hacia atrás. Fue un poco peligroso, pero reaccionó, y todo el equipo de luces entró en pánico porque iba contra un foco y contra ellos que estaban allí. Hemos mejorado en los coches, porque era incómodo.

¿No te preocupaba que fuese un proyecto en Telecinco teniendo en cuenta que actualmente las series en abierto no acaban de funcionar?

Soy un tipo de retos. Telecinco además está en una nueva etapa y qué mejor manera de empezar que estrenando una serie. Creo que se ha perdido mucho esa magia de la emisión semanal. Yo empecé en esto así y tengo un grato recuerdo de cuando vivía con mis padres de pequeño y veíamos las series juntos. Esa magia se ha perdido, porque hoy en día vivimos muy rápido, demasiado. Si está muy de moda llevar lo antiguo, ¿por qué no podemos volver a la rutina de pasar tiempo en familia y ver esa serie con las personas queridas? Creo que esa magia de vivir una semana y esperar el capítulo te remueve las tripas.

¿Eres de los que se preocupa y las mira al día siguiente?

Nosotros no podemos vivir pendientes de la audiencia. Es un tema más para las cadenas, las productoras... Me limito a hacer mi trabajo bien o lo mejor que sé porque las audiencias no es nuestra responsabilidad.

¿Te pesa la etiqueta de tu pasado?

Me encantaría que la gente dijera a partir de ahora: mira Julio. Eso significa que hemos hecho bien. Eso me pasaba con el Chino de "Tres Metros sobre el cielo", que la gente me odiaba un poco por haber matado a Pollo. Eso es un buen resultado.

Al final, la gente nos conoce por lo que hemos hecho y si lo has hecho bien es de agradecer. No es que pesen, sino que siempre van a estar ahí, porque forman parte de nuestra vida, o por lo menos de la mía. Culebra está todavía muy presente en la gente, y eso es muy bonito, es romántico que la gente se acuerde de un personaje con tanto cariño. Allí donde voy, Culebra me persigue y yo a él. Soy más Culebra que Perla.

Al principio, cuando acabé la serie con 25 años, me pesaba un poco más la etiqueta, porque no la entendía. Ahora que tengo 40 lo he entendido y creo que es bonito ese reconocimiento del público. Pesó, pero ya está limado.