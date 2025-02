Las acusaciones de '59 segundos' a 'La Ruleta de la Suerte' por cosificar a la mujer

'59 segundos' puso sobre la mesa el papel de la mujer en la televisión, en un debate en el que se analizaron los cambios y la evolución de su representación. Uno de los puntos que más repercusión tuvo fue la intervención de Loreto Valverde en relación con el concurso 'La ruleta de la suerte'.

"Hay un concurso que lleva casi 20 años en televisión", comentó Loreto Valverde en referencia al formato de Antena 3. La actriz señaló que el programa cuenta con "un magnífico presentador, que ha seguido (al frente) durante todo este tiempo", pero que, en cambio, "ha ido cambiando a sus compañeras durante estos años".

En su intervención, Loreto Valverde criticó la rotación de las acompañantes del presentador. "La compañera que le acompaña, la que está moviendo las letras del concurso... Han pasado 18.000 compañeras porque se van haciendo mayores y siempre tiene que haber una chica joven y guapa... Pero el presentador, con sus canas. La compañera ¿por qué no ha podido seguir con sus canas?", enfatizó. Estas palabras fueron respaldadas por Gemma Nierga, que añadió que "el presentador se hace mayor y se valora".

| Atresmedia

Sin embargo, los datos no respaldan del todo las afirmaciones de Loreto Valverde. Desde que Antena 3 recuperó 'La ruleta de la suerte' en 2006, el concurso ha contado con solo dos copresentadoras: Paloma López, que estuvo en el programa desde abril de 2006 hasta enero de 2015, y Laura Moure, quien la reemplazó y continúa hasta la actualidad. Laura Moure lleva una década 'La ruleta de la suerte' y cumplirá 40 años en mayo, por lo que no parece responder al patrón que describió la actriz.

En '59 segundos', además, María Abradelo abordó la cuestión desde su experiencia profesional. La artista, que participó en el documental '¿Yo fui mujer florero?', rechazó la idea de haber sido tratada como un mero adorno. "Una mujer que sabe hacer algo (cantar, bailar, interpretar...) y que lleva 35 años en la profesión, no crea que sea una mujer florero. Yo, jamás, me he sentido mujer florero", afirmó.

María Abradelo también reveló que ha sufrido presiones en su carrera y que se negó a aceptar propuestas inapropiadas para avanzar profesionalmente. "Me he levantado de un despacho y me han dicho: 'En esta cadena no triunfarás porque no chupas'. He llegado a dar una bofetada e irme del despacho", declaró

Loreto Valverde también compartió su visión, diferenciando su experiencia en distintos ámbitos. "En televisión nunca había sufrido el acoso para poder salir adelante, pero en teatro sí. He tenido que parar los pies", aseguró. Por su parte, Carlota Corredera subrayó que, aunque algunas mujeres no se sintieran objeto de discriminación o cosificación, eso no significa que no lo hayan sido en la percepción de quienes las contrataron.