Telecinco fa balanç de 'La Isla de las Tentaciones' i confirma sorpreses futures

Ningú podia predir que, després de vuit edicions, 'La isla de las tentaciones' anava a ser un èxit. El reality no només ha deixat sorprès a tot Espanya, sinó que s'ha convertit en un fenomen mundial.

Telecinco i Cuarzo, la productora, estan molt orgullosos de tot el que ha suposat aquesta nova edició i la seva intenció és seguir apostant per un format transversal que s'ha traslladat a molts àmbits com al digital o a la conversa social. Tant és així que ja han confirmat la seva novena edició amb un recent càsting obert.

Per això, Mediaset ha volgut treure pit d'aquest èxit celebrant el final de la vuitena edició de 'La isla de las tentaciones' amb una roda de premsa a la qual TVeo ha assistit. Així, la cadena fa un balanç de segurament l'edició que més moments ha donat a les xarxes socials.

"Ha estat una edició històrica sent la vuitena edició la qual cosa sorprèn encara més. No és fàcil que el programa hagi aconseguit novament un consum tan apassionant i transversal. Avui és un dia de celebració i de balanç", ha començat assenyalant Alberto Carullo, director general de Televisió i Digital de Mediaset Espanya.

"S'ha produït una combinació única d'elements. Un format que en el seu consum ha aconseguit una trajectòria internacional", ha afegit. Així mateix recorda que és un format potent des de fa anys i que la seva presentadora, Sandra Barneda, és un pilar fonamental: "Ha fet seu aquest format i no només pel talent, sinó perquè té la curiositat i l'interès".

A més, ha posat en valor l'èxit aconseguit en dades d'audiència "tant en share com en valors absoluts" coronant-se com a "líders indiscutibles". "A això li sumarem que l'emissió en diferit s'ha posat al mes de febrer en les més vistes no només en televisió, sinó també en el digital". Assegurant que de nou, "hem assolit unes xifres i uns números de rècord".

El director general de Televisió i Digital de Mediaset Espanya també ha recordat la posició global que ha assolit aquesta edició: "Més enllà de les dades, som testimonis de com aquesta edició ha aconseguit convertir-se en conversa social més enllà del territori, s'ha convertit en un foc d'atenció d'altres països que han tornat a mirar amb interès aquest format".

I és que 'La isla de las Tentaciones 8' s'ha convertit en un "fenomen mundial" amb el major impacte social des de 2021 i amb moments únics com la cursa de Montoya que ha aconseguit 50 milions de visualitzacions.

I per això, miren al futur confirmant una novena edició en què el càsting ja està obert. Encara que són conscients que després d'aquesta temporada, "el llistó està molt alt, però estem tranquils", ha expressat Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia). A més, ha explicat que aquesta nova edició estarà plena de "girs i moltes sorpreses".

El que està clar és que, un any més, Sandra seguirà al capdavant perquè ella és "la reina de 'La isla de las Tentaciones'", ha subratllat Meritxel Struch, directora de 'La Isla de las Tentaciones'. No s'ha oblidat tampoc de dedicar unes paraules d'agraïment a les parelles que "han estat capaces de transmetre el que sentien aconseguint traspassar i arribar a l'espectador". "Heu entès perfectament el que és l'illa i us heu deixat portar i sorprendre".

Si li pregunten a l'equip quina és la fórmula de l'èxit, Sandra Barneda ho té clar, "és el gran treball". Però sobretot la realitat que viuen els concursants: "Es descobreixen a ells mateixos i tot el que hi ha en aquesta revolució emocional és el que connecta amb la nostra realitat".

En definitiva, "el programa és un viatge que han de fer i al final de l'experiència comprenen la raó per la qual han actuat així". "Cal creure en l'amor, però també cal saber el que és de veritat l'amor", ha reflexionat Sandra Barneda.