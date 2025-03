Audiències: 'La Isla de las Tentaciones' baixa, però eleva a màxim a 'Next Level Chef'

'La Isla de las Tentaciones' baixa en audiències, però segueix forta amb els seus retrobaments en marcar un 13,4% i 1.718.000 a Telecinco: puja al 17,3% en target comercial. Just després, 'Next Level Chef' lidera per sorpresa la seva franja en la seva final amb màxim de temporada amb un 10,5% i 546.000 espectadors. L'estrena de 'La mujer del asesino' no destaca a Antena 3 amb un 9% i 688.000 fidels: puja al 12,3% entre el públic femení.

'Asuntos Internos' s'acomiada per la porta del darrere a La 1: marca un pobre 5,6% i 589.000 en el seu primer capítol, pujant al 7,6% i 484.000 en el segon. 'En Guardia: mujeres contra el crimen' es queda en un 5,2% i 515.000 a Cuatro: puja al 6% en el públic femení. '59 segundos' amb Gemma Nierga s'ha quedat en un 3% i 252.000 a La 2.

Malgrat la forta competència, 'El Hormiguero' de Pablo Motos lidera des d'Antena 3 amb un 13,9% i 1.902.000. El més perjudicat és 'La Revuelta' de David Broncano a La 1, que cau a mínim històric, a punt de perdre el doble dígit, amb un 10,2% i 1.398.000. El més perjudicat és 'First Dates' que cau a un 5,8% i 763.000 seguidors a Cuatro.

'El Programa de Ana Rosa' lidera de nou la seva franja

| Mediaset

'El Programa de Ana Rosa' (15,3% i 345.000) lidera en audiències per segon dia consecutiu juntament amb 'Vamos a ver' (14% i 476.000). No pot amb 'Aruser@s', que segueix forta a primera hora del matí des de laSexta amb un 19% i 403.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' de Susanna Grisoo baixa a un 11,8% i 299.000 des d'Antena 3. Just després, 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 22,4% i 1.694.000 espectadors.

'Tardear' segueix sense millorar en audiències amb un 9,2% i 776.000 espectadors. No obstant això, 'El Diario de Jorge' millora les seves audiències respecte al seu anterior horari amb un 10% i 840.000. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', lidera la seva franja amb un correcte 10,6% i 855.000 seguidors des d'Antena 3. A més, 'Más Vale Tarde' aconsegueix un estupend 7,8% i 617.000 televidents.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13% i 1.185.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 13,6% i 1.048.000: suma 264.000 seguidors en diferit. Just abans, 'Valle Salvaje' segueix en les seves audiències i no destaca en la sobretaula amb un 7,8% i 666.000.

| Antena 3

'Pasapalabra' segueix líder sense rival amb un gran 18% juntament amb 1.938.000 espectadors a Antena 3: obté el minut d'or a les 21:03h amb 2.945.000 espectadors i 23,8% de share. 'Aquí la Tierra' segueix amb un estupend 10,7% i 1.217.000 fidels a La 1. Finalment, 'Reacción en Cadena' es conforma amb un 8,1% i 879.000.

Antena 3 és líder del dilluns en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dimecres 12 de març amb un estupend 13,4%. Telecinco està a prop en la segona posició en obtenir un 10,2% de share i La 1 és tercera amb distància amb un 8,8%. Per la seva banda, laSexta aconsegueix un estupend 7,2%, molt per sobre de Cuatro, que marca un 5,2%.

Aquest dimecres, el 60,4% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena, cosa que suposa 28,4 milions de persones. El consum és de 167 minuts per espectador.