Retrobat tens entre Eros i Bayan mesos després de 'La Isla de les Temptacions'

Tres mesos després del seu pas per 'La Isla de las Tentaciones', Eros i Bayan s'han tornat a veure les cares en una trobada carregada de moltes emocions. Després de trencar la seva relació i la decisió de Bayan de conèixer Rubén Torres fora, l'exparella es va asseure davant de Sandra Barneda. Tots dos van compartir com han estat les seves vides des que van deixar República Dominicana.

Bayan va ser la primera a arribar i, en revifar la seva experiència a l'illa, va admetre que va intentar parlar amb Eros després del seu retorn. "Vam tenir una conversa, li vaig demanar perdó i vaig intentar explicar-li el que va passar amb Torres, però em va deixar clar que no volia mantenir cap tipus de contacte amb mi", va explicar. A més, va assenyalar que no s'ha plantejat una reconciliació amb el seu ex.

Respecte a la seva relació amb Rubén Torres, Bayan va confessar que les coses no van anar com esperava. "Al principi tot anava bé, però quan ell va tornar a Badalona, la seva actitud va canviar. En només 48 hores em va dir que no podíem seguir parlant perquè tenia assumptes pendents amb una altra persona", va relatar.

Per la seva banda, Eros va entrar al retrobament assegurant que estava en el seu millor moment. "Va ser una experiència difícil, però m'ha servit per créixer", va afirmar en el retrobament de 'La Isla de las Tentaciones'. També va recordar el dolorós que va ser recollir les seves coses de la casa de Bayan i va confirmar que, després de la seva última conversa, va decidir tallar qualsevol llaç.

Des de la sala de visionat, Bayan va escoltar les paraules d'Eros i no va poder contenir el seu enuig. Va interrompre l'entrevista per enfrontar-lo directament: "Has mentit en tot el que has dit. Ara digues-me a la cara per què has parlat tan malament de mi". Eros, sense dubtar, li va respondre: "Perquè ets rancorosa i venjativa". La tensió va anar en augment, fins al punt que ell va insinuar que ella podia marxar si no estava disposada a parlar amb calma.

No obstant això, la situació es va complicar encara més amb l'arribada de Rubén Torres, que va explicar els motius pels quals va deixar de parlar amb Bayan: "Necessitava espai. Em va arribar informació que ella havia sortit amb una altra persona i això em va distanciar", va assegurar. Bayan va negar rotundament aquestes afirmacions i es va mostrar decebuda amb la seva actitud.

El moment més emotiu va arribar quan Bayan va confessar que es va fer un tatuatge d'un tulipà en honor a Rubén, ja que a l'illa ell li va regalar un peluix amb aquesta forma. La reacció del temptador va ser de sorpresa i va acabar demanant disculpes per com va gestionar la situació després de 'La Isla de las Tentaciones'.

Malgrat els retrets i el dolor, Eros va voler tancar el capítol amb un missatge conciliador: "Gràcies per tot. Vas ser una persona molt important per a mi i si algun dia em necessites, estaré aquí". Aquestes paraules van commoure Bayan, que, entre llàgrimes, li va desitjar el millor. Finalment, tots dos es van acomiadar amb respecte, deixant enrere el passat i marcant el final de la seva història a 'La Isla de las Tentaciones'.