'Supervivientes' resol la seva expulsió més tensa entre Manuel, Anita i Montoya

'Supervivientes' donava la sorpresa posant fi a un dels seus misteris de l'edició. Anita Williams, Montoya i Manuel González, que fins ara convivien apartats de la resta de concursants, es jugaven la seva entrada al concurs. Tal com anunciava Laura Madrueño, s'obriria un televot exprés en el qual l'audiència podria votar quin d'ells mereixia unificar-se amb la resta.

El pas del trio de 'La Isla de las Tentaciones' per Hondures no ha estat un camí de roses. Els tres han protagonitzat alguns dels moments més explosius d'aquesta edició, però també els més divertits i tendres. Encara que van començar odiant-se entre ells, Anita, Manuel i Montoya han aconseguit limar asprors i fer pinya.

Ara, 'Supervivientes' posa fi a això anunciant-los que és moment de separar-se. Un d'ells anirà a viure amb l'equip de Playa Furia i un altre ho farà amb el de Playa Calma. El restant, acaba el seu pas pel concurs i haurà d'abandonar Hondures. Una cosa que ha agafat per sorpresa als tres concursants.

| Mediaset

"Jo vaig venir aquí per curar-me però m'ha anat bé tornar a veure-la", confessava Montoya, arribant a emocionar-se. "M'he adonat que segueixo estimant-te com a persona. No estic 100% curat però estic agraït per aquests dies i espero que et quedis i gaudeixis de l'experiència", li deia a la que va ser la seva ex-parella. Anita Williams ja va confessar seguir enamorada de Montoya, no obstant això, la seva entrada a 'Supervivientes' va provocar reobrir les velles ferides que arrossegaven.

"Al final ell sap que m'he equivocat, l'estimo més que a la meva vida i té un suport en tot el que necessiti", li responia la jove. Sens dubte, tots dos es separen mostrant-se un afecte mutu i, qui sap, la possibilitat de reprendre la seva relació. "El temps tot ho sana", apuntava misteriosament Anita.

Tots dos tenien també paraules boniques per a Manuel González. El que va ser temptador d'Anita i el motiu del sofriment de Montoya, ha acabat agafant-los afecte a tots dos. "Per a mi 'La Isla' ja va acabar i no tinc cap problema amb ell", confessava la jove.

| Mediaset

Finalment, el primer a convertir-se en concursant oficial de 'Supervivientes 2025' ha estat Montoya. El sevillà ha estat el concursant més votat del trio i s'uneix definitivament a l'aventura. El jove ha protagonitzat un comiat emotiu amb la seva ex-nòvia, a la qual ha abraçat ple d'afecte. "No ploris, ets una bona persona i em tindràs sempre que necessitis", li deia, consolant-la.

Una separació que podria ser imminent ja que es tornaven a obrir les línies. No obstant això, no serà així perquè l'audiència ha decidit que la segona concursant oficial sigui Anita, reunint-se així amb Montoya i els altres concursants. "Moltes gràcies Espanya, sou els millors", ha exclamat la jove, que demanava una segona oportunitat a l'audiència.

Això ha condemnat a l'expulsió a Manuel, que ha admès sentir-se molt apenat per la decisió del públic. No obstant això, 'Supervivientes' guardava una nova sorpresa per als seus concursants i és que el gadità no abandonarà encara Hondures. Com cada any, l'expulsat es quedarà en una illa a part esperant l'oportunitat de tornar a concursar.