Segueixen junts Tadeo i Sthefany tres mesos després de 'La Isla de las Tentaciones'?

Una de les històries més intenses de 'La Isla de las Tentaciones' va ser la de Tadeo i Sthefany, que van reviure moments de tensió, llàgrimes i sinceres confessions en el seu retrobament. Tot i caure en la temptació, tots dos van sorprendre decidint abandonar junts l'aventura. Ara s'han retrobat tres mesos després amb Sandra Barneda.

Des del començament, Sthefany es va mostrar visiblement afectada en repassar la seva experiència a 'La Isla de las Tentaciones'. Entre llàgrimes, va admetre sentir-se ferida per certes veritats que Tadeo li havia estat ocultant: "Em fa mal que, en lloc de donar-me suport, em faci quedar com la que perd els papers. Ets la meva parella, hauries d'estar del meu costat", li va recriminar amb evident frustració. Per la seva banda, Tadeo es defensava al·legant que, en moltes ocasions, amb prou feines tenia oportunitat de parlar i donar la seva versió dels fets.

A mesura que avançava la conversa, Sthefany va confessar que la seva relació amb Tadeo es trobava en un "moment complicat". Un dels principals retrets que li va fer a la seva parella va ser la manca de suport durant el retrobament. "Si tu dius que tens una connexió real amb una altra persona, no passa res, però si ho faig jo, el judici és diferent", li va etzibar.

| Mediaset

Sandra Barneda, no va trigar a assenyalar el punt clau de la història: Sthefany encara no s'ha perdonat a si mateixa. Entre sanglots, la jove va reconèixer que continua intentant gestionar les seves emocions: "Cada dia que em llevo, vull estar amb ell. Vull construir un futur al seu costat, no m'interessa ningú més".

Mentrestant, Tadeo va intentar calmar les aigües i va reafirmar el seu compromís: "Jo vull estar amb tu. Cada dia sumem el nostre granet de sorra. Ara anem a anar-nos a viure junts, però hem de solucionar els nostres problemes". No obstant això, la mirada de Sthefany reflectia la lluita interna que encara lliurava.

En un moment especialment emotiu a 'La Isla de las Tentaciones', la parella es va mirar als ulls, deixant de banda els retrets i centrant-se en els seus sentiments. Finalment, Sthefany no va poder contenir-se més i es va llançar a abraçar Tadeo, que va intentar consolar-la de la millor manera possible.

Abans de finalitzar la seva participació, Sandra Barneda els va dedicar unes paraules carregades d'esperança a la parella: "El que està clar és que us estimeu i esteu disposats a lluitar. Això és el més important. Espero que sigueu feliços, i tant de bo que ho continueu sent junts".