Alerta a 'Supervivientes' després de l'última decisió de Terelu Campos sobre el seu futur

Terelu Campos torna a estar al centre de la polèmica a 'Supervivientes' després de manifestar, per segona vegada, la seva intenció d'abandonar. Una notícia que ha estat confirmada per l'organització de 'Supervivientes' a través de 'El Programa de Ana Rosa'. Aquesta vegada, a més, tot apunta que la seva decisió podria ser definitiva, encara que no es coneixerà la veritat fins a la gala d'aquesta nit.

Les imatges arribades des d'Hondures, avançades per Ana Rosa Quintana, mostren a Terelu Campos completament desbordada. La col·laboradora està convençuda que ha arribat el moment de donar per finalitzada la seva experiència a l'illa. Recordem que Terelu Campos pot deixar 'Supervivientes' en qualsevol moment, ja que no es tracta d'una concursant oficial, sinó que únicament té el repte de superar els 21 dies de la seva germana, Carmen Borrego.

Visiblement afectada, Terelu Campos confessa entre llàgrimes a Makoke que ja no pot seguir endavant, reconeixent que 'Supervivientes' se li està fent insostenible després de dues setmanes d'aventura: "No puc. Físicament no puc més, me'n vaig". L'esperada reunificació no ha suposat l'empenta que molts esperaven per a ella, i tot indica que el seu estat físic ha estat el detonant d'aquesta dràstica decisió.

| Mediaset

"Ai la meva Terelu, no ploris, carinyo", li respon Makoke en un intent de calmar-la, encara que les seves paraules no semblen fer efecte. Terelu Campos, completament abatuda, ha fet un pas més en la seva intenció d'abandonar el concurs. "Vull activar el protocol d'abandonament, ja no puc més", declara a un membre de l'organització, deixant clar que la seva permanència a 'Supervivientes' penja d'un fil.

Malgrat les seves queixes, alguns rumors apunten que en realitat Terelu Campos està vivint millor del que molts creien en el reality. Pel que sembla, la col·laboradora tindria el privilegi de poder fumar, també menjar fora de càmeres, i fins i tot alguna nit no hauria dormit a l'illa. D'aquesta manera, el seu futur a 'Supervivientes' es coneixerà en la pròxima gala, on Jorge Javier Vázquez abordarà la seva situació.