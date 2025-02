Ningú esperava el que ha passat entre Montoya i Manuel a 'La Isla de las Tentaciones'

L'esperat enfrontament entre Montoya i Manuel a 'La Isla de las Tentaciones' ha estat un dels moments més intensos de la temporada. Després de veure durant diverses fogueres les imatges de la seva xicota Anita amb el solter, Montoya ha tingut l'oportunitat d'encarar el temptador. S'ha viscut un cara a cara que ha pujat la temperatura de 'La Isla de las Tentaciones' des del primer instant.

Manuel no ha trigat a provocar Montoya amb una entrada desafiant: "Bona nit, com estan els meus banyuts preferits?", ha deixat anar mentre sostenia un plat de patates fregides. Aquesta frase ha estat l'espurna que ha encès un intercanvi d'atacs entre ambdós. Montoya, lluny de quedar-se callat, ha respost amb el ja viral "papafrita", mentre que Manuel no ha dubtat a anomenar-lo "caricato".

Les pulles han anat pujant molt de to a 'La Isla de las Tentaciones': "M'has fet un favor, jo valc més que tu i que la meva xicota. Gambeta!", ha replicat Montoya. No obstant això, Manuel ha seguit amb la seva actitud desafiant: "Ha hagut de veure com li he tret la xicota en menys de cinc dies".

| Mediaset

Davant aquest ambient cada vegada més tens, Sandra Barneda ha intervingut per intentar calmar els ànims. Lluny d'apaivagar la situació, Manuel ha seguit amb les seves provocacions: "Jo tinc un testimoni que cada nit ha vist que la seva xicota i jo ens ho passem molt bé, això ha vist cada nit com ens ho passem sota els llençols".

Montoya ha reaccionat amb una barreja d'incredulitat i ira: "Et penses que jo tinc enveja de tu, mig metre? Ets un centímetre, churra. No em tiris res a mi, em cago en la mare que et va parir". La tensió ha arribat al seu punt màxim quan Manuel li ha llançat la serp, cosa que ha obligat la presentadora a intervenir de nou per reconduir la situació i donar inici a la foguera.

La cançó que Montoya ha dedicat a Manuel

En aquesta fase, Montoya ha tingut l'oportunitat de fer tres preguntes a Manuel, amb respostes restringides a "sí" o "no". La primera ha estat directa: "Veus un futur estable amb Anita?". Manuel ha respost afirmativament, cosa que ha tornat a enfurir Montoya, qui ha llançat una sèrie d'insults dels més peculiars, incloent "chopped d'olives", "mortadel·la" o "celador", en referència a la camisa que portava Manuel.

Montoya ha intentat formular la seva segona pregunta, encara que ha hagut de reformular-la després de la petició de Sandra Barneda. Això ha donat peu a una nova burla de Manuel: "No sap ni preguntar". En resposta, Montoya ha improvisat una inesperada cançó: "Obre una cameta, i una altra cameta, introdueix la gambeta, després no val plorar, tots!".

"T'ha parlat bé Anita de mi durant l'experiència?", ha estat la següent pregunta de Montoya a 'La Isla de las Tentaciones'. Manuel ha respost negativament, però Montoya ha rebutjat la seva versió: "Ahir Bayan em va dir que sí que parla bé de mi tot el temps, que pensa en mi. No em crec res d'aquest home".

L'última pregunta de Montoya ha estat clara: "Creus que Anita es pot arribar a enamorar de tu?". Manuel ha tornat a contestar que sí, cosa que ha fet que el seu rival explotés: "Aquest noi no ha parat de vacil·lar-me. S'ha rigut de mi. Et penses que jo sóc ximple?".

| Mediaset

Manuel no ha perdut l'oportunitat de llançar un últim dard: "Saps per què? Perquè la teva xicota t'ha posat les banyes abans que tu. Banyut! Ets el banyut d'aquesta edició. Bona cornamenta".

L'esclat final de Montoya ha estat inevitable: "Però aquest escampall vol la meva xicota? Això? Per això m'ha canviat? Sembla un papanates. Te'n penediràs tota la vida, però Montoya només passa una vegada. Manuel Rodríguez quaranta mil. Respecta, ou!".

Després de la marxa de Manuel de la foguera de 'La Isla de las Tentaciones', Montoya ha volgut fer autocrítica i demanar disculpes a Sandra Barneda. "És veritat que m'he pogut passar, demano perdó a la gent que s'ha sentit malament, a mi no m'agrada tenir aquestes formes. Però davant semblant persona... Li he donat de la seva medicina, se n'ha anat escaldadet. Jo no sé a quina persona li enorgulleix posar banyes i fer patir un xicot. Et demano perdó per davant de tot per algunes paraules si t'has sentit incòmoda, és una situació molt difícil", ha dit.