Audiències: 'La Promesa' lidera amb màxim davant el bon 'Debate de las Tentaciones'

L'especial en prime time de 'La Promesa' després de la mort de Jana lidera amb màxim històric amb un 17,3% i 1.506.000 espectadors. Pot contra 'El Debate Final de las Tentaciones', que igualment aconsegueix un estupend 16,8% i 1.107.000: puja a un 35,4% en el target entre 25 i 44 anys. La seva versió express es conforma amb la tercera posició amb un correcte 10,5% i 1.341.000 seguidors a Telecinco.

El final de 'La mujer del asesino' punxa a Antena 3 amb un 7% i 541.000 fidels. 'En Guardia: mujeres contra el crímen' puja a un bon 6,3% i 604.000 a Cuatro. L'especial de 'Conspiranoicos' no funciona, encara que puja a un 4,5% de share i 320.000 espectadors a laSexta. '59 segundos' amb Gemma Nierga es manté en un 3% i 234.000 a La 2.

D'aquesta manera, 'La Revuelta' de David Broncano puja i lidera amb un 14,9% i 1.920.000 seguidors: aconsegueix pics per sobre del 20% de share a La 1. Per la seva banda, 'El Hormiguero' de Pablo Motos es queda en la segona posició amb un 14,3% i 1.846.000 des d'Antena 3.

'El Programa de Ana Rosa' en segona opció de la seva franja

| Mediaset

'El Programa de Ana Rosa' (14,9% i 389.000) és segona opció en audiències davant el lideratge de 'Vamos a ver' (14,7% i 537.000). No pot amb 'Aruser@s', que segueix fort a primera hora del matí des de laSexta amb un gran 19,5% i 486.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' de Susanna Grisoo es queda en un 11,9% i 339.000 des d'Antena 3. Just després, 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 22,4% i 1.694.000 espectadors.

'Tardear' segueix sense millorar en audiències amb un 8,6% i 720.000 espectadors. No obstant això, 'El Diario de Jorge' baixa davant la forta competència a un 8,9% i 713.000. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', aconsegueix un correcte 10% i 824.000 seguidors des d'Antena 3.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera amb la mort de Jesús amb un estupend 14% i 1.239.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 15,3% i 1.214.000, igual que el seu segon capítol a la tarda amb un 14,9% i 1.222.000. Just abans, 'Valle Salvaje' segueix en les seves audiències i no destaca en la sobretaula amb un 8,7% i 736.000.

| Antena 3

'Pasapalabra' segueix líder sense rival amb un gran 17,9% juntament amb 1.851.000 espectadors a Antena 3: obté el minut d'or a les 21:03h amb 2.869.000 espectadors i 24,7% de share. 'Aquí la Tierra' segueix amb un bon 11,6% i 1.276.000 fidels a La 1. Finalment, 'Reacción en Cadena' es conforma amb un 8,1% i 840.000.

Antena 3 és líder del dimecres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dimecres 19 de març amb un estupend 13%. Telecinco està a prop en la segona posició en obtenir un 12% de share i La 1 és tercera amb distància amb un 10,7%. Per la seva banda, laSexta aconsegueix un estupend 7,5%, molt per sobre de Cuatro, que marca un 5,1%.

Aquest dimecres, el 58% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena, el que suposa 27,7 milions de persones. El consum és de 2,7 hores per espectador.