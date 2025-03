Ningú esperava el retrobament entre l'Alba i en Gerard després de 'La Isla de las Tentaciones'

El pas d'Alba i Gerard per 'La Isla de las Tentaciones' va ser un dels més comentats i sorprenents de l'última temporada. La seva relació va fer un gir inesperat quan, després d'uns dies a les viles, l'Alba va decidir posar fi a l'experiència i va demanar una foguera de confrontació amb en Gerard. En aquesta trobada, l'Alba va prendre la decisió de marxar amb ell, però en Gerard, després d'un profund moment de reflexió, va decidir abandonar el programa sol, posant així fi a la seva relació.

Ara, tres mesos després d'aquell episodi que va deixar els espectadors bocabadats, tots dos s'han reunit novament a 'La Isla de las Tentaciones'. La primera a trobar-se amb la Sandra Barneda va ser l'Alba, qui va confessar estar "bé", encara que una mica nerviosa i amb moltes ganes de parlar. Va ser llavors quan la presentadora li va mostrar un vídeo amb els moments més durs del seu pas pel reality: "Em vaig passar tres pobles, admeto que se me'n va anar el cap".

L'Alba va relatar com, després de la foguera de 'La Isla de las Tentaciones', en Gerard va aparèixer al seu hotel assegurant que volia estar amb ella, però que no volia quedar com un "pagafantes" davant el públic. Després d'aquella retrobada, la seva relació semblava millorar durant un mes, fins que alguna cosa va canviar. "Li vaig començar a notar molt distant", va comentar, i va recordar com les tensions van augmentar a causa de l'actitud d'en Gerard amb altres solteres.

| Mediaset

La situació va arribar al seu màxim quan ell li va confessar que ja no veia un futur junts, afirmant que no la veia com la mare dels seus fills. Després d'un temps separat, la sorpresa va arribar quan en Gerard li va revelar que havia tingut relacions amb diverses noies.

Per la seva banda, en Gerard, en veure els vídeos del seu pas per 'La Isla de las Tentaciones', es va sentir incòmode amb els records: "No m'agrada recordar el que va passar, no em veig bé". "Me'n vaig anar sol perquè vaig anar-hi amb l'esperança que l'Alba controlés els seus gelos, però ella va reaccionar de manera impulsiva", va relatar. No obstant això, després d'aquell moment, en Gerard va admetre que, en veure l'Alba "totalment destrossada", va decidir tornar amb ella.

El gir va arribar quan en Gerard va confessar haver estat infidel, tal com havia avançat l'Alba: "Em vaig ficar al llit amb una noia, i l'endemà, amb una altra". Això va deixar l'Alba en xoc, i no va dubtar a aixecar-se per enfrontar-se a en Gerard: "Almenys has admès les banyes després de tres mesos".

| Mediaset

El moment culminant va arribar quan en Gerard, entre llàgrimes, va admetre que encara sentia afecte per l'Alba, però que no veia en ella la persona amb qui volia formar una família. "El segueixo estimant, però no puc seguir amb aquesta relació", va dir.

Finalment, tots dos van arribar a la conclusió que el millor era no reprendre la seva relació després de 'La Isla de las Tentaciones', ja que cap dels dos estava disposat a seguir. Mentre ella es mostrava "destrossada" per la situació, ell va afirmar que no podia veure en ella "la mare dels meus fills".