Sandra Barneda revela que va rebutjar 'La Isla de las Tentaciones' per un motiu de pes

'La Isla de las Tentaciones' està a punt de concloure la seva vuitena edició a Telecinco amb grans dades d'audiència. A excepció de la primera temporada, que va comptar amb Mónica Naranjo, Sandra Barneda ha estat la gran presentadora de l'exitós reality de Telecinco. Ara, en una entrevista al pòdcast 'Entre el cielo y las nubes', Sandra Barneda ha revelat que va poder haver presentat 'La Isla de las Tentaciones' des de aquella primera temporada.

"Abans que a Mónica Naranjo m'ofereixen a mi presentar 'La Isla de las Tentaciones' i vaig dir que no", revelava per sorpresa Sandra Barneda a Laura Escanes, presentadora del pòdcast. La primera edició de 'La Isla de las Tentaciones' es va estrenar al gener de 2020, però es va gravar al maig de 2019. En aquell moment, Sandra Barneda va decidir dir que no al que probablement és el format televisiu revelació de l'última dècada.

Tanmateix, Sandra Barneda ha explicat els motius: "En aquell moment estava presentant 'GH VIP' i 'Supervivientes'. Em van dir: 'escolta mira, això és un reality menor, et recompensarem perquè tinguis el teu propi reality, anirà a Cuatro, però no podràs fer ni 'Supervivientes', ni 'GH VIP''. En números matemàtics em canvies 30 prime times i me'n dones 8 i això és un regal, doncs no em surten els comptes".

| Mediaset

Recordem que 'La Isla de las Tentaciones' es va gravar amb la intenció d'anar a Cuatro, el canal secundari de Mediaset. Tanmateix, després del boicot d'anunciants a 'GH VIP 7', la cadena va haver de cancel·lar l'emissió de 'GH DÚO'. Això va provocar que Telecinco hagués d'apostar per 'La Isla de las Tentaciones' com el seu reality estrella per a l'hivern, comptant fins i tot amb un debat, que va estar presentat per Sandra Barneda.

A més, Sandra Barneda ha parlat de la seva arribada a la segona temporada: "Mónica no es posa d'acord econòmicament per a la segona temporada i jo vaig pensar: 'no em trucaran a mi'. És que ni em passava pel cap. De sobte em truca Jaime Guerra i em diu: 'Volem que presentis 'La Isla de las Tentaciones'". Vaig pensar: 'la segona vegada a la meva vida que em passa, no puc dir que no. Per què m'ha passat això? Això em passa per alguna cosa, tornes com al mateix punt'. I vaig dir que sí".