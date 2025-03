'La Isla de las Tentaciones' dona la sorpresa amb una petició de matrimoni en el seu final

La vuitena edició de 'La isla de las tentaciones' ha estat marcada per moments impactants. Aquest dimecres, el seu tancament amb 'El debat final de les tentacions' tampoc ha estat l'excepció. Just abans que Sandra Barneda acomiadés l'emissió, l'amor es va convertir en el protagonista absolut amb una emotiva petició de mà.

Malgrat el que va passar a 'La isla de las Tentaciones', Tadeo i Sthefany han demostrat que la seva relació ha superat qualsevol obstacle. Contra tot pronòstic, la parella ha segellat el seu amor amb una proposta de matrimoni en ple plató. En directe, Tadeo va sorprendre la seva nòvia amb un impressionant ram de flors i un anell de compromís.

El recorregut de tots dos a 'La isla de las Tentaciones' no va ser fàcil. Des de l'inici, els conflictes van ser una constant en la seva relació, marcada per fortes discussions i moments de tensió. No obstant això, contra tot pronòstic, van prendre la decisió de continuar junts a la foguera final, una escena que va emocionar fins i tot a la pròpia Sandra Barneda.

| Mediaset

La seva relació va tornar a ser el centre d'atenció en el retrobament celebrat tres mesos després del final del reality. En aquella ocasió, lluny d'enfrontar-se entre si, van unir forces contra Mayeli i Simone, els temptadors amb qui van creuar els límits. En el seu retorn a 'El debat de les tentacions', la parella va deixar clar que, ni l'experiència, ni les polèmiques que els van envoltar han estat suficients per trencar la seva història.

Quan l'atenció ja estava dispersa entre la resta dels participants, Sandra Barneda va anunciar la "gran sorpresa" de la nit. En aquell moment, Tadeo va reaparèixer amb un imponent ram de roses i es va dirigir directament a Sthefany.

Visiblement emocionat, va obrir el seu cor com mai abans: "Per circumstàncies de la vida, no he estat el teu primer amor, però m'agradaria ser l'últim. Per a mi ho ets tot: la meva família i la meva llar. 'La isla de las tentaciones' em va donar totes les respostes i m'ha demostrat que ets l'amor de la meva vida".

El moment culminant va arribar quan Tadeo es va agenollar, provocant llàgrimes en Sthefany: "Si m'ho permets, m'agradaria formar part de la teva vida per sempre. Vols casar-te amb mi?". Sense necessitat de paraules, la resposta va quedar clara en una emotiva abraçada que va segellar la promesa d'un futur junts.