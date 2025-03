Gir de 180º per a Ana i Fran després del seu retrobament a 'La Isla de las Tentaciones'

Ana i Fran van protagonitzar un dels moments més emotius i sorprenents de 'La Isla de les Tentacions'. Van arribar al programa amb la certesa que la seva relació era forta i capaç de resistir qualsevol desafiament. No obstant això, el que semblava una experiència sense temptacions, els va portar a prendre una dràstica decisió: abandonar el programa junts, reafirmant el seu amor

Ara, tres mesos després, tornen per enfrontar-se a les conseqüències del que van viure a 'La Isla de les Tentacions'. Amb nervis a flor de pell, Ana i Fran van rememorar el seu pas per Villa Playa i Villa Montaña, on van decidir deixar l'experiència després d'una foguera de confrontació que, segons ells, reflectia la tensió que ja es vivia fora de càmeres.

Fran va ser el primer en recordar els motius que els van portar a abandonar 'La Isla de las Tentaciones': "No em trobava bé, no hi havia temptacions i no em sentia còmode". Ana, visiblement afectada, afegia que encara que en el seu moment sentia un amor profund per Fran, els últims tres mesos havien canviat les coses. "Estic decebuda", confessava, entre llàgrimes: "L'estimo, però la decepció és gran".

| Telecinco

La tensió va augmentar quan, després d'unes breus paraules de Fran, Ana va desvelar que la seva relació havia estat marcada per la infidelitat. "Em vaig assabentar sis dies abans d'entrar al programa que l'Ana m'havia estat infidel", va començar Fran, que es va mostrar protector en aquell moment. No obstant això, Ana va admetre el seu error: "Jo no sóc cap santa, li vaig ser infidel, però ell em va perdonar".

El relat del que va succeir després del seu retorn a casa després de 'La Isla de las Tentaciones' va ser encara més revelador. Fran va revelar que, després d'un inici prometedor, les tensions van sorgir novament per la infidelitat d'Ana, cosa que va portar a una separació temporal. "Un cop a Mallorca, la vaig deixar, després va desaparèixer i no ens vam tornar a veure fins un mes i mig després", va explicar Fran. Ana, per la seva banda, va afegir que havia vist Fran parlant amb una altra dona, cosa que la va deixar devastada.

A més, Fran va confessar que havia començat a tenir una relació amb Gabriella, una temptadora amb qui va compartir moments íntims. Ana, en escoltar les paraules de Fran, va esclatar en indignació: "Em fa vergonya estar amb una persona així". De fet, va desvelar la compra d'un ram de roses que Fran li havia enviat a Gabriella mentre encara estaven junts.

| Mediaset

En aquell moment, Gabriella va fer la seva aparició a 'La Isla de las Tentaciones', desvelant la seva versió dels fets. "Em vas dir que m'esperaves a Madrid", va començar a relatar, abans de destapar detalls que van provocar la fúria d'Ana. "Fran m'enviava flors mentre encara estava amb tu", va assenyalar.

La conversa va arribar al seu punt àlgid quan Ana, completament desgarrada, es va sincerar amb Fran i, entre llàgrimes, li va confessar que ja no sabia si volia seguir amb ell. "Els dubtes es resolen sense estar junts", va replicar Fran, qui no va amagar la seva sorpresa per la decisió d'Ana. Sandra Barneda, visiblement afectada per la tensió, va intervenir per donar-los un consell: "Crec que necessiten temps, de debò".