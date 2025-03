Laura Madrueño dona una última hora que afecta els concursants de 'Supervivientes'

La primera emissió de 'Tierra de nadie' amb Carlos Sobera va sorprendre a tothom d'una manera inesperada. En aquest reality tot pot passar i 'Supervivientes' ja s'ha enfrontat al seu primer temporal extrem. Les fortes pluges van assotar Cayos Cochinos obligant la producció de 'Supervivientes' a prendre una decisió inèdita. "Hem començat l'evacuació de les tres platges", anunciava Laura Madrueño. D'aquesta manera, els concursants van haver d'abandonar momentàniament els seus campaments i van ser posats a cobert.

"La situació està molt malament i intentem fer tot el possible per continuar amb la gala", anunciava Laura Madrueño des d'Hondures. Coberta amb un impermeable i ben abrigada, la presentadora va explicar la veritable gravetat de la situació. "Per primera vegada des que estic aquí, no hem pogut ni tan sols desplaçar-nos fins als Cayos per fer el programa. Ni en barca ni en helicòpter, no ha estat possible", explicava ella.

Des que els concursants van ser resguardats durant 'Tierra de Nadie', no s'ha sabut res sobre el seu estat de salut ni sobre com estava evolucionant el temporal. Per això, Laura Madrueño ha intervingut en el programa 'TardeAR' per donar l'última hora sobre els supervivents.

Verónica Dulanto donava pas a Laura Madrueño des d'Hondures: "Beneït sigui el senyor, com estàs?". La presentadora ha aparegut amb una estampa molt diferent a la del dia anterior, a la platja amb un cel obert i amb el sol assotant la seva cara.

| Mediaset

"Com veieu ja aquí desfent-nos, cada dia el temps és diferent. És cert que les temperatures continuen sent fresques. He vingut al mateix lloc on ahir a la nit vam realitzar el directe de 'Tierra de Nadie'. Ahir el cel era totalment blanc i el mar també, l'onatge era tremendo. Després de la tempesta tot està més tranquil", ha començat assenyalant la periodista.

"On són tots els concursants? Els havíeu tret de les platges, on són ara?", qüestionava Verónica Dulanto. Pregunta la qual la presentadora del reality tenia moltes ganes de contestar: "Han passat una nit terrible, encara que han estat a refugi no han dormit bé i la humitat és súper incòmoda. Però he de dir-vos que els supervivents ja han tornat a les seves platges. L'aventura continua per a tots", ha expressat.

A més, ha anunciat que el salt de l'helicòpter d'Anita i Manuel, que estava previst per al dimarts, es farà avui dijous en la segona gala de 'Supervivientes'. També podrem veure aquest esperat retrobament amb Montoya en el joc del fang.

Respecte a l'estat de salut dels concursants, la presentadora ha revelat el següent: "Estan una mica baixos d'ànims perquè estan menjant només arròs cru i els cocos que han pogut agafar. Porten molts dies sense menjar, el dia d'ahir va ser terrible i portaran diversos dies sense dormir. Terelu no ha aclucat l'ull, però amb aquest sol estaran reprenent el pols".