El retret directe de Makoke que fa esclatar Terelu Campos a 'Supervivientes'

El conflicte no ha tardat a esclatar a les platges de 'Supervivientes'. Tot just ha passat una setmana des de l'inici del reality i ja s'ha produït un tens cara a cara entre Makoke i Terelu Campos. Les dues participants han tret a la llum vells rancors i diferències personals.

El detonant de la discussió va ser la intenció de Terelu Campos d'abandonar 'Supervivientes'. Makoke no va dubtar a retreure-li aquesta decisió, recordant-li la promesa que ella mateixa va fer a la seva filla Alejandra Rubio. "Igual que tu li has promès a Alejandra no plorar, jo he promès no abandonar", va assenyalar Makoke.

A la qual cosa Terelu va respondre amb evident molèstia: "Si et trobes malament, doncs noia". No obstant això, Makoke va insistir que el seu estat no era físic, sinó anímic: "Jo no em trobo malament, estic trista".

| Mediaset

L'intercanvi de retrets va anar pujant de to, amb Terelu Campos criticant l'actitud nostàlgica de la seva companya: "Veus? És que sou un conyàs. Jo tinc una filla i no estic trista. Què li passa a la meva filla si està en la glòria? No puc amb això, com si fossin un nadó. Portes cinc dies aquí i ja estàs així. Es pot ser mare, nòvia i filla sense estar tot el temps dramatitzant. Acaso vull menys jo a la meva filla que tu a la teva?".

Les acusacions no van quedar aquí i Makoke va aprofitar el moment a 'Supervivientes' per assenyalar la falta de suport que, segons ella, ha rebut de Terelu Campos en els últims anys. "Tu creus que t'has portat bé amb mi?", li va preguntar l'ex de Kiko Matamoros. Sense dubtar-ho, Terelu va respondre: "Jo de puta mare".

No obstant això, Makoke no compartia aquesta opinió: "En moments durs de la meva vida tu no m'has donat suport". La col·laboradora de 'De Viernes' va intentar justificar-se al·legant que havia estat on va considerar just: "He fet el que he cregut correcte".

| Mediaset

La discussió va pujar d'intensitat quan Terelu va llançar una crítica generalitzada sobre la pressió que, segons ella, sempre han rebut les Campos. "Sembla que nosaltres tenim una obligació amb tothom, però ningú la té amb nosaltres. Si organitzem un aniversari i algú no ve, és un drama. Però si algú ens deixa fora d'una celebració, no passa res". Makoke, lluny de calmar la situació, li va advertir: "No et vinguis amunt", cosa que va acabar d'enfurismar Terelu Campos.

L'enfrontament va arribar al seu punt àlgid quan va sortir a la llum el nom d'Alejandra Rubio. Terelu Campos li va recriminar a Makoke la seva actitud amb la seva filla als platós: "Jo no hauria tractat a Alejandra com tu ho vas fer". La resposta de Makoke no es va fer esperar: "La meva filla mai et faria una cosa així, però clar, l'Anita no treballa a televisió. A mi Alejandra em va atacar i jo em vaig defensar".

Terelu Campos, indignada, va sentenciar amb fermesa: "Em immolo abans de tocar-la, em immolo. I tu vas ser així, que ho va veure tothom". Finalment, farta de la situació, la col·laboradora va prendre una dràstica decisió: "Em vull anar a l'altra platja, estic fins al cony d'estar aquí".