'Supervivientes 2025' confirma en directe si Montoya i Anita segueixen junts

Després d'un retrobament explosiu a 'La Isla de las Tentaciones', Anita i Montoya estaven destinats a tornar-se a trobar a 'Supervivientes 2025'. De moment, el fort temporal que assota Hondures ha posposat l'entrada d'ella al concurs. No obstant això, durant el 'Tierra de Nadie' d'aquest diumenge Anita Williams ha revelat la resposta a la pregunta més esperada: continuen junts Montoya i ella?

Ho ha fet en una xerrada en profunditat amb Carlos Sobera, que parla per primera vegada amb la jove després de l'emissió del retrobament. "Després del retrobament ens vam tornar a veure i vam passar la nit junts", ha revelat Anita, que assegura que Montoya no és capaç d'oblidar el que ha passat. "Estem molt bé durant tota la setmana i després una altra vegada a estar malament, ens fem mal mútuament", explica ella.

"L'emissió de l'illa ha estat força dura i ho he passat fatal. No he vist la majoria d'episodis però Montoya em continuava enviant missatges enfadat", ha narrat Anita. També ha confessat que s'ha sentit com "la més dolenta d'Espanya" però que ara està en una altra ona.

També s'ha referit a Manuel, amb qui va ser infidel a la seva parella. "Tinc 0 relació amb ell, l'he bloquejat de tot i no vull saber res". Sens dubte, la jove no guarda bones paraules per al gadità, a qui acusa de buscar televisió i malmetre entre ella i Montoya. "Li vaig dir que continuava enamorada del meu nòvio i era una ximpleria continuar parlant, però ell em va continuar parlant per dir-me que Montoya m'havia estat infidel en la relació", narra.

Finalment, Anita ha respost a la gran incògnita. "Avui dia Montoya i jo no estem junts", ha confessat finalment. També ha afegit que han continuat tenint contacte però que ha estat "tant bo com dolent" i que ara mateix no són bons l'un per l'altre.

No obstant això, Carlos Sobera també ha volgut preguntar-li si ella continuava enamorada. "Continuo enamorada de Montoya, no he aconseguit superar-ho", li confessava la jove, a qui se li escapava el somriure. No obstant això, Anita assegura que el seu pas per 'Supervivientes 2025' no el farà pensant en l'amor, sinó que ha vingut per posar-se a prova a si mateixa.