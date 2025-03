Els concursants de 'Supervivientes', aïllats d'última hora per un motiu de pes

Els concursants de 'Supervivientes' estan afrontant la seva primera gran prova de resistència davant un fort temporal que ha assotat Cayos Cochinos. La tempesta ha obligat els participants a romandre aïllats, sense possibilitat de moure's ni de rebre assistència de l'equip de producció. Una situació que serà un dels temes principals del 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes' aquest dimarts.

Tal com ha avançat 'Tardear', les condicions meteorològiques han impedit qualsevol desplaçament en barca o helicòpter, complicant encara més la situació. "El vent i la pluja estan sent devastadors. No han pogut ni descansar", va assenyalar Frank Blanco, mentre que Verónica Dulanto va subratllar la gravetat del moment: "L'equip no ha pogut ni arribar a la zona afectada".

Les extremes condicions han fet d'aquesta una de les nits més difícils viscudes en el reality. "És una de les nits més dures que s'han viscut a 'Supervivientes' en totes les seves edicions", va afirmar Miguel Ángel Nicolás. A més, Mónica Hoyos va destacar la duresa de l'experiència: "És moltíssim pitjor una tempesta a l'illa quan no tens cap a on anar que fins i tot el no menjar".

| Mediaset

Les imatges emeses a 'Tardear' mostren l'impacte de la tempesta i el nivell d'aïllament en què es troben els concursants. La intensitat del temporal posa en dubte l'emissió del 'Tierra de nadie', on Anita i Manuel han de retrobar-se amb Montoya. També està per veure si les proves programades, com el icònic salt en helicòpter, podran dur-se a terme.

Frank Blanco també va insistir que la tempesta continua activa i les pluges no han cessat: "Porten diverses hores sota la pluja constant i sense poder accedir a les barques. La situació és realment crítica". Per la seva banda, Miguel Ángel Nicolás va informar que l'organització està treballant per poder realitzar la gala amb normalitat: "No sabem si la palapa resistirà, però la situació continua empitjorant".

Davant la preocupació generada per l'estat dels concursants, els presentadors van fer una crida a la calma: "No preocupem els familiars. La qüestió és que s'estan vivint hores difícils, però els concursants estan bé". Marta López va reafirmar que "ningú no correrà perill", mentre que Verónica Dulanto va recordar que "l'equip de 'Supervivientes' tindrà un pla B, C o Z" per gestionar qualsevol imprevist.