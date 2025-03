'Supervivientes 2025' completa el seu càsting oficial amb la pitjor notícia per a Montoya

Aquest 'Conexión Honduras' ha estat una gala plena de sorpreses. El primer debat de 'Supervivientes 2025' ha tingut un clar protagonista: Montoya. L'exparticipant de 'La Isla de las Tentaciones 8' s'ha convertit en el fitxatge bomba de l'edició i ja l'hem vist saltar de l'helicòpter.

Tanmateix, no era l'única sorpresa que el reality es guardava sota la màniga. A més de Montoya, a 'Supervivientes 2025' encara li quedava per desvelar els seus dos concursants finals. Les xarxes no han deixat d'especular sobre la seva identitat i, finalment, el programa ha confirmat a els dos polèmics nous supervivents que prometen convertir-se en el malson de l'andalús.

Com molts esperaven, Anita Williams i Manuel González són els dos noms que completen la llista final de concursants. Juntament amb Montoya, els tres ex participants van protagonitzar l'última edició de 'La Isla de las Tentaciones'. Per als que no seguissin la seva edició, encara que Anita i Montoya van entrar com a parella, ella va acabar sent-li infidel amb Manuel.

| Mediaset

Per això, és d'esperar que el fitxatge d'ambdós sigui un autèntic cop per al jove andalús. "Estic molt emocionat per ser aquí", confessava Montoya a l'inici de la seva aventura, aclarint que ho necessitava perquè "ho havia passat molt malament". Encara que ell pensava que entraria sol, l'entrada d'Anita i Manuel podria desestabilitzar-lo.

Poc se sap encara sobre el fitxatge dels dos últims concursants. De moment, Montoya conviurà sol a 'Playa Misterio', allunyat de la resta de concursants. Per la seva banda, Anita i Manuel entraran al concurs dimarts vinent, durant el 'Tierra de Nadie' que presentarà Carlos Sobera.

Encara no s'ha donat a conèixer com serà aquest retrobament entre el triangle amorós, els dos últims fitxatges faran el mític salt de l'helicòpter. Després, els tres hauran de conviure en aquesta nova platja per un temps, sense saber si tindran la possibilitat de reunir-se amb la resta del grup.

L'entrada d'aquests dos nous concursants coincideix també amb l'abandonament de Beatriz Rico. L'actriu i escriptora no ha superat els primers dies de reality i ha acabat tornant al concurs després de passar dos dies sense dormir. Per tant, encara que 'Supervivientes 2025' ja ha anunciat la llista de concursants final, no es descarta que pugui entrar un nou supervivent per substituir Beatriz.