Joaquín Prat sentencia el fitxatge de Terelu Campos després del que s'ha vist a 'Supervivientes'

Joaquín Prat no ha dubtat a llançar dures crítiques cap a Terelu Campos després del seu descontentament amb les condicions de 'Supervivientes' degut a un fort temporal. Davant la tempesta, que va obligar la producció a modificar la programació i evacuar els concursants, la col·laboradora va mostrar el seu malestar de manera contundent. Una reacció que ha provocat multitud de crítiques en contra de la participant.

"Vull que em traieu ara mateix d'aquí. Porteu-me a un lloc a refugi, on sigui, però ja", va exigir Terelu Campos a l'equip de 'Supervivientes'. "Això és el que em fa marxar d'aquí, no puc amb la humitat", va afegir, deixant clar que les condicions climàtiques serien la raó del seu possible abandonament, encara que finalment no va abandonar.

Les imatges de 'Supervivientes' van ser analitzades per Joaquín Prat a 'Vamos a ver', que no va dubtar a qüestionar l'actitud de Terelu Campos. "Tothom deia 'que forta és Terelu', però tan bon punt ha arribat la primera dificultat, s'ha vingut avall", va apuntar el presentador. Carmen Borrego, per la seva banda, va defensar la seva germana, recordant que les dificultats eren més intenses del que semblaven, sobretot tenint en compte que Terelu Campos pateix claustrofòbia.

| Mediaset

En aquell moment, Joaquín Prat no va poder evitar increpar Carmen Borrego: "I llavors per a què aneu? Per a què vas sabent el que és 'Supervivientes'?". La col·laboradora va defensar la seva participació a 'Supervivientes', argumentant que no només es busca superar proves físiques, sinó també aportar entreteniment. "Anem perquè se'ns contracta per donar un altre tipus de contingut, perquè 'Supervivientes' no són només les olimpíades", va expressar Carmen Borrego.

No obstant això, Joaquín Prat no va quedar convençut i va replicar: "Si abandones, ja no dones contingut, i si ho fas als quatre dies, només has donat contingut durant aquest temps". Carmen Borrego, ferma en la seva postura, va suggerir que fins i tot un possible abandonament podria convertir-se en part de l'espectacle, continuant amb la seva defensa de l'actitud de Terelu Campos. Recordem que, l'any passat, ella mateixa només va estar tres setmanes a 'Supervivientes', encara que la meitat d'aquest temps va ser fora de l'illa.