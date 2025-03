Frenen Pepe del Real després d'unes acusacions a l'organització de 'Supervivientes'

'Vamos a ver' ha viscut un moment de tensió quanPepe del Real ha posat en dubte les normes de 'Supervivientes'. El col·laborador ha suggerit que els redactors del programa podrien estar interactuant amb els concursants. Això està prohibit taxativament a 'Supervivientes', per la qual cosa Pepe del Real ha posat en dubte tot el reality.

El debat a 'Vamos a ver' va sorgir després d'un vídeo de Montoya, que es va ensorrar en recordar el seu pas per 'La Isla de las Tentaciones': "El preu ha estat molt car. Em refugio en l'alegria, però també tinc els meus moments baixos. Només han passat cinc mesos, és dur". Recordem que actualment Montoya està completament sol a Playa Misterio, a l'espera de l'arribada d'Anita i Manuel prevista per al dimarts, que va haver de ser ajornada pel dur temporal.

Després de veure les imatges, Pepe del Real va insinuar que la reflexió de Montoya podria haver estat motivada per una intervenció de l'equip de 'Supervivientes'. "Montoya és molt llest en això de la tele i sap que aquesta història funciona. Evidentment, algun redactor li haurà preguntat 'com estàs?', 'com segueixes després de l'illa?'", va comentar.

| Mediaset

Les paraules de Pepe del Real no van trigar a trobar oposició. Carmen Borrego va ser la primera a desmentir rotundament la seva afirmació: "Perdona'm, però això no és cert. Els redactors no poden parlar amb nosaltres ni fer-nos preguntes, així de clar".

Carmen Borrego va insistir que els concursants expressen el que senten sense intervenció externa. "El que hem vist ho explica Montoya perquè vol, no perquè algú li pregunti. Allà no hi ha entrevistes", va recalcar, tancant el debat i deixant clar que Pepe del Real havia comès un error en la seva afirmació sobre 'Supervivientes'.

En audiències, l'estrena de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' ha liderat a Telecinco amb un estratosfèric 21,1% de share i 1.337.000 espectadors. El programa presentat per Carlos Sobera va pujar a un 30% de quota de pantalla en els seus minuts finals. A més, l'express, va ser segona opció de la seva franja en marcar un estupend 13,5% i 1.755.000 seguidors.